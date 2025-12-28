Giá trị của thương hiệu

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025 đã khép lại với đêm Gala trao giải vào tối 26-12, sau khi các tài năng sân cỏ được tôn vinh, ghi nhận một năm sôi động và thành công của bóng đá Việt Nam.

Cùng với đó, giá trị nhân văn đã được những nhà tổ chức khơi dậy tại đêm trao giải, đó chính là sự kiện các danh hiệu QBV (nam, nữ, futsal) trở thành đại sứ của Chương trình "Áo ấm đến trường".

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Khắc Văn khẳng định: “Bước vào mùa trao giải thứ 30, chúng tôi không chỉ tôn vinh cầu thủ xuất sắc, mà còn muốn mở rộng giá trị của QBV, để mỗi ngôi sao không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, mà còn là người thắp sáng hy vọng ngoài đời sống”.

Đó là sự phát triển không nằm ngoài xu hướng của thế giới. Trong thế giới bóng đá, QBV châu Âu (Ballon d’Or) là minh chứng rõ nét cho cách một giải thưởng thể thao có thể kéo theo mạng lưới giá trị, từ quảng bá thương hiệu quốc tế đến tạo ra tác động xã hội rộng lớn. Ballon d’Or tồn tại từ năm 1956, do tạp chí France Football khởi xướng.

Trải qua nhiều thập niên, giải thưởng này đã trở thành đại diện của bóng đá toàn cầu, ở đó, giá trị hiện kim không được quan tâm nhiều, mà giá trị đích thực của danh hiệu này được báo The Athletic và BeIN Sports cùng chỉ ra: Giá trị của Ballon d’Or nằm ở các điều khoản thưởng trong hợp đồng lao động. Theo đó, hầu hết các siêu sao như Karim Benzema (Pháp), Luka Modric (Croatia) hay Lionel Messi (Argentina) đều có điều khoản "Ballond’Or Bonus" trị giá từ 1-4 triệu EUR (tương đương 25-100 tỷ đồng) từ CLB chủ quản. Đây là cách các CLB gia tăng giá trị tài sản của chính mình.

Khi cầu thủ của họ là "Số 1 thế giới", giá trị thương hiệu và bản quyền truyền hình của đội bóng sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Tờ New York Times phân tích sâu hơn về một khía cạnh vô hình: Sức mạnh đàm phán. Danh hiệu này giống như một "chứng chỉ ISO" cấp cao nhất về chất lượng. Nó cho phép người đại diện của cầu thủ yêu cầu mức lương kịch trần, các hợp đồng bản quyền hình ảnh phức tạp và cả sự ưu tiên trong các dự án đầu tư toàn cầu.

Nhìn từ những quy chuẩn quốc tế, bóng đá Việt Nam đang bắt đầu có những bước chuyển mình tương xứng trong cách khai thác giá trị thương mại từ danh hiệu QBV. Nếu như trước đây, QBV Việt Nam thường chỉ được coi là danh hiệu tinh thần, thì nay các ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Quang Hải được nhìn nhận như những “cá nhân truyền cảm hứng, họ tạo ra những tác động về mặt xã hội rất ý nghĩa. Dễ thấy nhất là động lực để nhiều trẻ em chọn con đường tập luyện thể thao chuyên nghiệp, dấn thân với đam mê.

Cho đến nay, sau 29 mùa trao thưởng, hầu hết các chủ nhân QBV Việt Nam, kể cả những người lọt vào tốp 3, đều trở thành những HLV giỏi hoặc người thầy ở các lò đào tạo trẻ. Danh hiệu QBV là sự bảo chứng về nghề nghiệp, đồng thời cũng là chất liệu quan trọng nhất duy trì đam mê bóng đá.

QBV Việt Nam và chương trình"Áo ấm đến trường" do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức chính là một hình thái quan trọng cho xu hướng thúc đẩy các giá trị xã hội trong thể thao hiện đại: từ tăng giá trị thị trường cá nhân cầu thủ đến những tác động sâu rộng ngoài sân cỏ. Uy tín của giải thưởng QBV Việt Nam suốt 30 năm qua được xây dựng trên nền tảng của sự công bằng, nhưng sự bền vững của nó nằm ở tính cộng đồng. Các cầu thủ đoạt danh hiệu QBV Việt Nam sẽ trở thành Đại sứ “Áo ấm đến trường”, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội - đặc biệt với thế hệ trẻ. Điều này tạo nên một vòng lặp tích cực: Xã hội ghi nhận cống hiến của cầu thủ, và cầu thủ dùng sự ghi nhận đó để lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng xã hội.

YẾN PHƯƠNG