Cuộc bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất”: Hàng vạn “cầu thủ số 12” tương tác

Sau gần hai tuần diễn ra sôi động (từ ngày 10-12 đến 23-12), cổng bình chọn hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất”, thuộc Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995, đã chính thức khép lại. Những con số thống kê từ cuộc bình chọn cho thấy sức hút mạnh mẽ của hạng mục này trong lần trở lại sau 8 năm gián đoạn.

Sức nóng từ những con số “biết nói”

Năm 2025 sắp khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc của bóng đá Việt Nam, với điểm nhấn là hành trình của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Những màn trình diễn đầy nỗ lực của các cầu thủ trẻ như Lý Đức, Đình Bắc hay sự tiếc nuối của tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để lại dư âm sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Tình yêu bóng đá của những “cầu thủ số 12” không chỉ ở những tràng pháo tay trên khán đài, mà còn được thể hiện rõ nét qua hàng ngàn lượt bình chọn dành cho các gương mặt được yêu mến nhất.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, chỉ trong thời gian ngắn mở cổng, chiến dịch bình chọn đã tạo nên sức lan tỏa đáng kể trên các nền tảng số: tiếp cận gần 40.000 người hâm mộ, với hơn 43.000 lượt hiển thị. Không khí chia sẻ và ủng hộ thần tượng diễn ra sôi nổi với hơn 11.000 lượt tương tác (like, share, bình luận và xem video). Đặc biệt, tỷ lệ người hâm mộ chủ động truy cập vào trang bình chọn đạt mức cao. Điều đó cho thấy khán giả không chỉ theo dõi mà còn mong muốn trực tiếp góp tiếng nói quyết định cho người chiến thắng.

Tình yêu bóng đá không phân biệt tuổi tác

Dữ liệu phân tích cũng mang đến một điểm nhấn thú vị về chân dung người tham gia bình chọn. Trên mạng xã hội, nhóm khán giả trẻ từ 25-44 tuổi chiếm ưu thế trong các hoạt động tương tác, chia sẻ và thảo luận (khoảng 55%).

Tuy nhiên, ở đối tượng tham gia bình chọn, người hâm mộ trung niên và cao tuổi lại thể hiện sự nhiệt thành không kém. Ban tổ chức ghi nhận lượng lớn lượt truy cập bình chọn đến từ nhóm khán giả 55-65 tuổi trở lên. Điều này khẳng định hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất” không chỉ là sân chơi của giới trẻ hay các cộng đồng “fandom”, mà còn là nơi gửi gắm tình cảm của những khán giả trung thành, đã gắn bó với bóng đá Việt Nam suốt nhiều thập niên.

Chờ đợi khoảnh khắc vinh danh

Giới chuyên môn nhận định, trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang chuyển giao thế hệ, sự ghi nhận từ hàng ngàn lượt bình chọn và hơn 11.000 lượt tương tác chính là liều “doping tinh thần” quý giá đối với các cầu thủ. Hạng mục bình chọn đã góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa sân cỏ và khán đài, kết nối trái tim của hàng triệu “cầu thủ số 12”.

Sau khi cổng bình chọn đóng lại, Ban tổ chức sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu nhằm đảm bảo kết quả chính xác nhất. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, diễn ra vào tối 26-12.

Ai sẽ là người chiến thắng trong “cuộc đua của cảm xúc” này? Câu trả lời sẽ có tại đêm hội tôn vinh những giá trị cao đẹp nhất của bóng đá Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC