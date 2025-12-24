Đóng cổng bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất”

Sau gần 2 tuần diễn ra (từ ngày 10 đến 23-12), cổng bình chọn hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất” của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (do Báo SGGP khởi sướng và tổ chức) đã chính thức đóng lại. Kết quả sẽ được công bố tại đêm Gala trao giải ngày 26-12.

Kết quả bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất” được công bố vào đêm Gala 26-12

Sau 8 năm gián đoạn, hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất" đã quay trở lại, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo giới chuyên môn và mộ điệu. Theo thống kê từ Ban tổ chức, chỉ trong thời gian ngắn mở cổng, chiến dịch bình chọn đã tạo nên sức lan tỏa đáng kể trên các nền tảng số: tiếp cận gần 40.000 người hâm mộ, với hơn 43.000 lượt hiển thị.

Lượng chia sẻ và ủng hộ "thần tượng" diễn ra sôi nổi với hơn 11.000 lượt tương tác (like, share, bình luận và xem video). Đáng chú ý, tỷ lệ người hâm mộ chủ động truy cập vào trang bình chọn đạt mức cao. Điều đó cho thấy khán giả không chỉ theo dõi mà còn mong muốn trực tiếp góp tiếng nói quyết định cho người chiến thắng.

Trên mạng xã hội, nhóm khán giả trẻ từ 25 đến 44 tuổi chiếm ưu thế trong các hoạt động tương tác, chia sẻ và thảo luận (khoảng 55%). Tuy nhiên, ở đối tượng tham gia bình chọn, người hâm mộ trung niên và cao tuổi lại thể hiện sự nhiệt thành không kém. Ban tổ chức ghi nhận lượng lớn lượt truy cập bình chọn đến từ nhóm khán giả 55-65 tuổi trở lên.

Giới chuyên môn nhận định, trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang chuyển giao thế hệ, sự ghi nhận từ hàng ngàn lượt bình chọn và hơn 11.000 lượt tương tác chính là liều “doping tinh thần” quý giá đối với các cầu thủ. Hạng mục bình chọn đã góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa sân cỏ và khán đài, kết nối trái tim của hàng triệu người hâm mộ với các cầu thủ.

Sau khi cổng bình chọn đóng lại, Ban tổ chức sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu nhằm đảm bảo tính kết quả chính xác nhất. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, diễn ra vào ngày 26-12.

BAN TỔ CHỨC