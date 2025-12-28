Từ những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình cầu thủ đến ánh hào quang trên sân khấu, Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức, không chỉ là nơi tôn vinh những nỗ lực cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho các tài năng bóng đá, nuôi dưỡng khát vọng và lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng yêu bóng đá nước nhà.

Gia đình là điểm tựa của Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025 Hoàng Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hạnh phúc sau chặng đường dài

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Bích Thùy được xướng tên ở vị trí cao nhất QBV nữ Việt Nam 2025, cả khán phòng Nhà hát Bến Thành tối 26-12 như vỡ òa. Ở hàng ghế khán đài, mẹ của nữ tuyển thủ, bà Trần Thị Thuyền, không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Suốt 4 năm liền đồng hành với con gái đến gala trao giải, bà luôn mang trong mình niềm tự hào xen lẫn hy vọng.

3 mùa trước, Bích Thùy chỉ dừng lại ở danh hiệu Quả bóng đồng. Mỗi lần nhìn con lặng lẽ chúc mừng đồng đội nâng cao QBV, bà chỉ biết động viên: “Rồi con sẽ thành công”. Ở tuổi 31, thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều, nhưng Bích Thùy vẫn chiến đấu bằng tất cả ý chí, không chỉ vì màu cờ sắc áo, vì CLB Thái Nguyên T&T, mà còn vì lời hứa với người cha đã khuất: “Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”. Đêm 26-12 vừa qua, khi cái tên Nguyễn Thị Bích Thùy được xướng lên cho danh hiệu cao quý, cô mỉm cười nghẹn ngào: “Cha ơi, con đã có QBV rồi! Cha ở trên thiên đàng hãy tiếp tục đồng hành và phù hộ cho gia đình mình nhé!”. Lời hứa năm nào đã hóa thành hiện thực, mang theo niềm hạnh phúc tràn đầy cho gia đình Bích Thùy và người hâm mộ.

Câu chuyện của Bích Thùy chỉ là một lát cắt trong bức tranh đầy cảm xúc của gala QBV Việt Nam. Đằng sau ánh hào quang là những năm tháng hy sinh, lo toan của cha mẹ, vợ chồng... để các cầu thủ được theo đuổi đam mê. Chỉ khi trực tiếp có mặt tại đêm gala, mọi người mới cảm nhận rõ sự đồng hành thầm lặng nhưng lớn lao của gia đình dành cho những “chiến binh sân cỏ”.

Như cách mà ông Nguyễn Văn Lượng, cha của QBV nam Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: “QBV không chỉ là sự ghi nhận những cố gắng và lao động miệt mài của cầu thủ trong năm qua, mà còn đánh dấu sự trưởng thành của con trai. Bố mẹ có thể vơi đi phần nào áp lực khi thấy con đã tự nuôi sống bản thân bằng chính đam mê của mình, thậm chí còn dùng QBV để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Gala trao giải thưởng QBV Việt Nam không chỉ là đêm tôn vinh cầu thủ, mà còn là minh chứng cho giá trị của sự kiên trì và niềm tin gia đình. Thành công của họ là niềm vui chung, là tấm gương cho mọi người thấy rằng nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Chắp cánh tài năng bóng đá nước nhà

Trên hành trình đồng hành với nền bóng đá nước nhà, giải thưởng QBV Việt Nam đã trở thành dấu ấn đặc biệt, ghi lại những khoảnh khắc vinh danh đầy tự hào của các cầu thủ. Qua 30 mùa tổ chức, giải thưởng không chỉ khẳng định uy tín mà còn chiếm trọn tình cảm của giới mộ điệu, góp phần tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi và ý nghĩa cho đời sống văn hóa - thể thao Việt Nam.

Đêm gala năm nay diễn ra trong không khí hào hứng, hồi hộp. Từ các đại biểu, khách mời đến những cầu thủ được vinh danh, ai nấy đều mang trong mình niềm tự hào. Hình ảnh đông đảo người hâm mộ tập trung trước Nhà hát Bến Thành, bắt tay chúc mừng và lưu lại khoảnh khắc cùng thần tượng khiến nhiều cầu thủ xúc động.

Có mặt tại đêm trao giải, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao về các ý tưởng, sự chỉn chu trong công tác tổ chức của Báo SGGP.

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ: Giải thưởng do Báo SGGP khởi xướng đã khẳng định được uy tín cũng như sự quan tâm của dư luận TPHCM và cả nước. Trải qua 30 mùa giải, giải thưởng có thể xem là một trong những sự kiện quan trọng, cùng với nhiều sự kiện văn hóa - thể thao khác, đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và ý nghĩa cho lĩnh vực văn hóa - thể thao của TPHCM. Giải thưởng chính là động lực giúp các cầu thủ bóng đá nỗ lực phấn đấu, khẳng định tài năng và đạo đức trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống đời thường.

Không giấu được sự háo hức khi tham dự gala trao giải, nữ cầu thủ trẻ Lưu Hoàng Vân, chủ nhân danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc 2025, cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được tham dự gala trao giải hoành tráng này. Đặc biệt, việc nhận danh hiệu cao quý này là điều quá đỗi hạnh phúc. Đây sẽ là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa, hoàn thiện bản thân và phấn đấu một ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia".

Hòa trong không khí của đêm gala trao giải, ca sĩ Trọng Hiếu nói: “Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được tham gia đêm gala trao giải, được trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc các tuyển thủ được vinh danh. Cảm ơn Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam đã nỗ lực duy trì và tổ chức một giải thưởng chất lượng qua nhiều năm. Đây sẽ tạo nên động lực để các cầu thủ có mục tiêu phấn đấu và cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam".

Không chỉ cầu thủ, người hâm mộ có mặt tại đêm gala trao giải cũng tràn đầy cảm xúc. Anh Nguyễn Hùng (ngụ phường An Đông, TPHCM), một trong những cổ động viên nhiệt thành, chia sẻ: “Tôi theo dõi Giải thưởng QBV Việt Nam phát triển qua nhiều năm, giải thưởng đã trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình tôi luyện bản thân của các cầu thủ. Họ sẽ có mục tiêu phấn đấu và cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam đã nỗ lực duy trì và tổ chức một giải thưởng chất lượng qua nhiều năm”.

