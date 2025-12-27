Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức: Quả bóng vàng 2025 mà tôi được nhận là công sức của tập thể

Đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM) vào tối 26-12 đã xướng tên Nguyễn Hoàng Đức cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá nam. Tiền vệ sinh năm 1998 được bầu chọn với tổng số 353 điểm, vượt qua Nguyễn Đình Bắc (Quả bóng bạc, 278 điểm) và Nguyễn Quang Hải (Quả bóng đồng, 164 điểm).

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức hạnh phúc bên gia đình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là danh hiệu Quả bóng vàng nam thứ 3 trong sự nghiệp của Hoàng Đức, sau các năm 2021 và 2023. Xen kẽ vào đó là Quả bóng đồng 2022 và Quả bóng bạc 2023. Chuỗi 5 năm liên tiếp nằm trong tốp 3 chung cuộc tại Quả bóng vàng Việt Nam đã minh chứng cho phong độ ổn định của Hoàng Đức, một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất của bóng đá nước nhà.

“Đã 5 lần dự đêm gala, nhưng lần nào với tôi cũng hồi hộp, vì mỗi lần tham dự đều có những cảm xúc rất riêng. Đây là lần thứ 3 tôi nhận danh hiệu Quả bóng vàng. Với tôi, bất kỳ giải thưởng cá nhân hay tập thể nào cũng mang lại niềm vui, bởi đó không chỉ là thành quả của riêng bản thân mà còn là của CLB chủ quản Ninh Bình và các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam đã luôn hỗ trợ tôi”, Hoàng Đức chia sẻ.

Không chỉ giành Quả bóng vàng nam, Hoàng Đức còn chiến thắng ở hạng mục Cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất năm 2025, thông qua cổng bình chọn từ khán giả. Tiền vệ quê gốc Hải Dương bày tỏ sự bất ngờ và xúc động: “Tôi bất ngờ khi nhận giải Cầu thủ được yêu thích nhất. Cảm giác lúc đó là sự yêu mến rất lớn từ người hâm mộ. Tôi xin cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ Đức, cũng như các cầu thủ Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm tới”.

Hoàng Đức có lần thứ 3 đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hoàng Đức cũng dành lời tri ân đến những người đã đồng hành trong sự nghiệp: “Tôi xin cảm ơn hội đồng chuyên môn, anh em cầu thủ và anh em báo chí đã bầu chọn cho Đức. Cảm ơn Thể Công Viettel, nơi đã đào tạo và giúp tôi trưởng thành. Cảm ơn Ninh Bình đã luôn tin tưởng tôi. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn chú Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đã luôn bên cạnh hỗ trợ để tôi tiếp tục phát triển”.

Nhận xét về Nguyễn Đình Bắc, người giành Quả bóng bạc, Hoàng Đức đánh giá cao đàn em: “Đình Bắc đã có một năm thi đấu bùng nổ, đặc biệt ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 với tấm huy chương vàng. Tôi chúc Đình Bắc cùng U22 Việt Nam sẽ tiếp tục mạnh mẽ và thể hiện tốt tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026”.

Ông Nguyễn Văn Lượng, bố của Nguyễn Hoàng Đức, xúc động khi con trai thêm một lần được vinh danh với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Ông Lượng cũng vơi dần áp lực khi thấy con trai đã và đang sống tốt, sống khỏe với đam mê của mình. Ông chia sẻ: “Tôi mừng vì con trai đã giữ phong độ ổn định. Mỗi danh hiệu được nhận, dù vàng, bạc hay đồng, cũng là thành quả của con sau một năm miệt mài cố gắng, nỗ lực trong thi đấu và là minh chứng cho sự trưởng thành của con với nghề”.

HỮU THÀNH