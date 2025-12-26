"Nóng" trước giờ G trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Không khí tại Nhà hát Bến Thành (phường Sài Gòn, TPHCM) từ sáng 26-12 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Ban tổ chức và ê-kíp chương trình tất bật tổng duyệt cho đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đón chờ khoảnh khắc tôn vinh những ngôi sao sáng nhất của bóng đá nước nhà.

Các thành viên Ban tổ chức kiểm tra khu vực tổ chức sự kiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức) sẽ diễn ra vào tối nay, được xem là điểm nhấn đặc biệt của bóng đá nước nhà trước khi khép lại năm 2025. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là lời tri ân dành cho những đóng góp bền bỉ của các cầu thủ ở các giải đấu trong nước và quốc tế suốt một năm qua.

Từ sáng ngày 26-12, các thành viên Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình. Các khâu chuẩn bị cuối cùng, từ kiểm tra âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho đến sự phối hợp của MC, nghệ sĩ và đội ngũ hậu cần đều được thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo một đêm gala trang trọng và chỉn chu nhất.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức QBV Việt Nam 2025 và bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức kiểm tra những khâu cuối trước lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 sẽ bao gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải cống hiến; giải cầu thủ được yêu thích nhất. Những gương mặt nổi bật của làng bóng đá Việt Nam đã có mặt tại TPHCM, sẵn sàng cho khoảnh khắc được vinh danh.

Chỉ còn vài giờ nữa, ánh đèn sân khấu sẽ bừng sáng, tạo nên một đêm gala ngập tràn cảm xúc với giới mộ điệu. Ban tổ chức kỳ vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tổng duyệt đến từng chi tiết sẽ mang đến một gala trao giải ấn tượng, xứng đáng với vị thế của giải thưởng danh giá nhất bóng đá Việt Nam.

MC Quốc Khánh và Phương Huyền trong buổi tổng duyệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt chương trình (ảnh: DŨNG PHƯƠNG):

NGUYỄN ANH