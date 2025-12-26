Quả bóng vàng

"Nóng" trước giờ G trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

SGGPO

Không khí tại Nhà hát Bến Thành (phường Sài Gòn, TPHCM) từ sáng 26-12 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Ban tổ chức và ê-kíp chương trình tất bật tổng duyệt cho đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đón chờ khoảnh khắc tôn vinh những ngôi sao sáng nhất của bóng đá nước nhà.

Các thành viên Ban tổ chức kiểm tra khu vực tổ chức sự kiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các thành viên Ban tổ chức kiểm tra khu vực tổ chức sự kiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức) sẽ diễn ra vào tối nay, được xem là điểm nhấn đặc biệt của bóng đá nước nhà trước khi khép lại năm 2025. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là lời tri ân dành cho những đóng góp bền bỉ của các cầu thủ ở các giải đấu trong nước và quốc tế suốt một năm qua.

Từ sáng ngày 26-12, các thành viên Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình. Các khâu chuẩn bị cuối cùng, từ kiểm tra âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho đến sự phối hợp của MC, nghệ sĩ và đội ngũ hậu cần đều được thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo một đêm gala trang trọng và chỉn chu nhất.

1000027341.jpg
Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức QBV Việt Nam 2025 và bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức kiểm tra những khâu cuối trước lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 sẽ bao gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải cống hiến; giải cầu thủ được yêu thích nhất. Những gương mặt nổi bật của làng bóng đá Việt Nam đã có mặt tại TPHCM, sẵn sàng cho khoảnh khắc được vinh danh.

Chỉ còn vài giờ nữa, ánh đèn sân khấu sẽ bừng sáng, tạo nên một đêm gala ngập tràn cảm xúc với giới mộ điệu. Ban tổ chức kỳ vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tổng duyệt đến từng chi tiết sẽ mang đến một gala trao giải ấn tượng, xứng đáng với vị thế của giải thưởng danh giá nhất bóng đá Việt Nam.

1000027351.jpg
MC Quốc Khánh và Phương Huyền trong buổi tổng duyệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt chương trình (ảnh: DŨNG PHƯƠNG):

1000027350.jpg
1000027348.jpg
1000027338.jpg
1000027347.jpg
1000027346.jpg
1000027349.jpg
1000027339.jpg
1000027340.jpg
1000027353.jpg
Tin liên quan
NGUYỄN ANH

Từ khóa

Giờ G Tổng duyệt Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Quả bóng vàng Việt Nam Tổng duyệt chương trình Bóng đá Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn