Quả bóng vàng Phạm Đức Hòa giải nghệ: Cảm ơn huyền thoại futsal Việt Nam

Ngày cuối cùng của năm 2025, thủ quân của đội tuyển futsal Việt Nam và CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM Phạm Đức Hòa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34, khép lại hành trình 13 năm thi đấu chuyên nghiệp đầy bền bỉ và tự hào.

Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023 Phạm Đức Hòa giải nghệ

Cách Đức Hòa nói lời tạm biệt rất nhẹ nhàng và gần gũi. Trên trang cá nhân, anh đăng tải đoạn video tổng hợp những bàn thắng đáng nhớ, từ ngày đầu khoác áo CLB futsal chuyên nghiệp Kim Toàn Đà Nẵng, đến Thái Sơn Nam TPHCM và đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại, kèm theo lời cảm ơn chân thành gửi đến những người đã luôn đồng hành, ủng hộ anh trong suốt chặng đường đã qua.

Đức Hòa cũng chính thức đi vào “ngôi đền huyền thoại” của futsal Việt Nam, cùng với đàn anh Trần Văn Vũ là hai cầu thủ hiếm hoi của futsal Việt Nam tham dự trọn vẹn hai kỳ Futsal World Cup 2016 và 2021. Nhìn lại hành trình 13 năm thi đấu nhà nghề, Đức Hòa trải lòng cùng Báo SGGP: “Mỗi chặng đường đều là một kỷ niệm đẹp và rất đặc biệt, nhưng có lẽ lần đầu tiên được tham dự Futsal World Cup 2016 là điều tôi nhớ nhất và tự hào nhất trong sự nghiệp”.

Đức Hòa không được đào tạo futsal từ nhỏ. Anh trưởng thành từ môi trường bóng đá sân 11 người, từng khoác áo các đội trẻ Quân khu 7 và Bình Dương. Năm 2010, Đức Hòa được TDC Bình Dương đăng ký thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia. Trước đó một năm, anh thi đậu vào Trường Đại học TDTT TPHCM theo nguyện vọng gia đình.

Chưa thể rời xa bóng đá, Đức Hòa xin bố cho mình thêm một năm theo đuổi đam mê. Thương con, người bố lặn lội từ Bình Dương lên Thủ Đức làm thủ tục bảo lưu tại Trường Đại học TDTT TPHCM, để Hòa toàn tâm tập luyện và thi đấu. Khi khép lại con đường sân 11 người, Đức Hòa trở lại giảng đường rồi bén duyên với futsal. Phía sau Hòa luôn là sự ủng hộ lặng thầm của bố, như chính Hòa chia sẻ rằng: “không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào có con trai thi đấu”.

Đức Hòa khóc khi nhắc về gia đình ở đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Bởi vậy, sự ra đi của bố vào cuối năm 2017 trở thành cú sốc lớn nhất trong cuộc đời nam cầu thủ. Anh day dứt khi là người biết tin sau cùng, bởi gia đình đã giấu nỗi đau để anh tập trung thi đấu cho đội tuyển futsal Việt Nam tại Giải futsal Đông Nam Á. Nỗi mất mát ấy theo anh suốt những năm tháng sau này, trở thành động lực để Đức Hòa nỗ lực hơn cả trên sân đấu lẫn trong cuộc sống.

Đến đêm gala Quả bóng vàng Việt Nam 2023, khi lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng futsal, Đức Hòa đã không kìm được nước mắt. Anh gửi lời cảm ơn đến mẹ và vợ, những người luôn là điểm tựa vững chắc, và mang danh hiệu cao quý ấy ra mộ của bố như một lời báo công, mà như Hòa bảo: “Dù muộn màng nhưng trọn vẹn”.

Thành thử, quyết định giải nghệ của Đức Hòa được đưa ra sau những toan tính kỹ lưỡng, cũng có sự góp ý và ủng hộ từ gia đình. Trước thềm SEA Games, anh đã trao đổi với Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam Trần Anh Tú cùng ban huấn luyện. Tuổi tác, chấn thương và yêu cầu ngày càng cao về thể lực trong lối chơi hiện đại khiến anh cảm nhận đã đến lúc nhường chỗ cho lớp kế cận. “Thời điểm này tôi giải nghệ là hợp lý. Ở đội tuyển futsal Việt Nam lẫn CLB đều đã có những đồng đội đủ khả năng thay thế tôi”, Đức Hòa chia sẻ.

Anh cũng gửi gắm niềm tin vào tương lai của futsal Việt Nam: “Mong mọi người hãy kiên nhẫn vào đội tuyển futsal Việt Nam. HLV Diego Giustozzi đang làm rất tốt công tác trẻ hóa, hãy chờ các bạn ấy thêm 1-2 năm. Khi trẻ hóa, cầu thủ trẻ cần thời gian thích nghi với áp lực quốc tế, nhưng đó là hướng đi đúng. Ở đội tuyển đã có những người thay thế tôi, nên đây là thời điểm giải nghệ phù hợp”.

Trước mắt, Phạm Đức Hòa dành thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 cho gia đình, đưa mẹ, vợ và con đi du lịch sau một năm dài thi đấu và làm việc căng thẳng. Đồng thời, anh chờ sự sắp xếp từ Chủ tịch Trần Anh Tú để tìm một vai trò phù hợp, với mong muốn tiếp tục gắn bó và đóng góp cho CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM trên cương vị mới.

Khép lại sự nghiệp thi đấu, Đức Hòa rời mặt sàn thi đấu với trọn vẹn danh hiệu, uy tín và sự tôn trọng từ đồng đội, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Người ta sẽ nhớ mãi một thủ lĩnh mẫu mực, một cầu thủ tận hiến hết mình ngay cả khi đôi bàn tay bị băng bó tại Giải futsal Đông Nam Á 2024.

Cảm ơn anh Phạm Đức Hòa, huyền thoại của futsal Việt Nam!

Phạm Đức Hòa sinh năm 1991, quê gốc Thái Bình (trước đây). Anh bắt vào hành trình futsal chuyên nghiệp vào năm 2012, lần lượt trải qua Kim Toàn Đà Nẵng, Hải Phương Nam Phú Nhuận và Thái Sơn Nam. Anh gần như giành trọn các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể danh giá nhất mà một cầu thủ futsal Việt Nam có thể được nhận, như Vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, Quả bóng vàng…

HỮU THÀNH