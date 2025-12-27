Những ngôi sao sân cỏ lan tỏa tinh thần nhân ái

Tối 26-12, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Bước vào mùa trao giải thứ 30, bên cạnh tôn vinh cầu thủ xuất sắc, Ban tổ chức đã mở rộng ý nghĩa của Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam, biến giải thưởng thành cầu nối giữa bóng đá và trách nhiệm xã hội.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ TPHCM...

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, đồng chí Lê Quốc Minh, HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng Quả bóng vàng 2025 Nguyễn Hoàng Đức

Hơi ấm của yêu thương

Ba thập niên đã trôi qua kể từ khi Lê Huỳnh Đức nâng cao danh hiệu đầu tiên năm 1995. Khi đó, bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn là một khái niệm sơ khai. Hôm nay, tại Nhà hát Bến Thành, chúng ta đang đứng ở một tâm thế khác: Tâm thế của một nền bóng đá bắt đầu biết dùng hào quang để sưởi ấm cộng đồng.

30 năm là quãng thời gian đủ để một giải thưởng trở thành niềm tin của công chúng. Như đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ: "Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 1995, qua 30 mùa tổ chức, đã khẳng định được uy tín cũng như sự quan tâm của dư luận TPHCM và cả nước. Giải thưởng không chỉ tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi cho TPHCM mà còn là động lực để các cầu thủ khẳng định tài năng và đạo đức. Đây là một cam kết trách nhiệm tự tâm, một di sản của lòng tin".

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cũng ghi nhận bước tiến mới của giải thưởng khi Báo SGGP khởi động chương trình nhân ái “Áo ấm đến trường” - một điểm nhấn đầy ý nghĩa trong hành trình 30 năm đồng hành cùng thể thao Việt Nam. Đó chính là sự kiện đặc biệt, một cột mốc quan trọng của giải thưởng QBV Việt Nam. Nếu ánh sáng sân khấu thuộc về người chiến thắng, thì hơi ấm của đêm Gala trao giải hôm qua lại đến từ chương trình thiện nguyện “Áo ấm đến trường”. Khi bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải thưởng, phát động chương trình, với mục tiêu mang đầy hơi thở cuộc sống: 1 triệu chiếc áo ấm trong 10 năm. Chương trình này đã mở rộng ý nghĩa của Quả bóng vàng Việt Nam, biến giải thưởng thành cầu nối giữa bóng đá và trách nhiệm xã hội: Một chiếc áo ấm trao đi là một mùa đông bớt lạnh. Một tấm lòng sẻ chia là một tương lai được thắp sáng.

Uy tín của giải thưởng QBV suốt 30 năm qua được xây dựng trên nền tảng của sự công bằng, nhưng sự bền vững của nó nằm ở tính cộng đồng. Ban tổ chức đã khéo léo gắn trách nhiệm xã hội vào vinh quang cá nhân. Các cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sẽ trở thành đại sứ “Áo ấm đến trường”, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Ngay tại lễ trao giải, tiền đạo người Brazil, Alan Sebastiao Alexandre, người đoạt giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” đã đóng góp 100 triệu đồng. Hàng chục doanh nghiệp, nhà tài trợ khác cũng đã công bố các khoản đóng góp cho chương trình.

Báo SGGP tặng hoa các nhà tài trợ đầu tiên đồng hành với chương trình Áo ấm đến trường

Đêm của khát khao

“Ba mẹ ơi, con làm được rồi!”, đó là tiếng reo vui trong nước mắt hạnh phúc của cô gái nhỏ bé tròn 20 tuổi Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam) khi nhận giải thưởng “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất”. Cảm xúc rất thật ấy một lần nữa khẳng định giá trị của QBV Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam bước qua năm 2025 với nhiều thành công: Có tổng cộng 7 đội bóng giành quyền dự các VCK châu Á, U23 Việt Nam và futsal nữ đoạt HCV SEA Games 33, đội tuyển quốc gia giữ vững phong độ ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển nữ tiếp tục thống trị khu vực, futsal nữ đoạt futsal tiến gần hơn tấm vé World Cup 2026. Ở cấp CLB, các đại diện Việt Nam thi đấu thuyết phục tại AFC Champions League 2 - tất cả phản ánh một nền bóng đá đang phát triển ổn định.

Chiến thắng của Hoàng Đức năm nay mang một màu sắc rất đặc biệt. Anh chiến thắng cả ở hạng mục “Cầu thủ yêu thích nhất” được bầu chọn bởi người hâm mộ. Anh giành QBV Việt Nam khi vừa thi đấu ở giải Hạng nhất, vừa là ngôi sao của V-League cùng CLB Ninh Bình. Hãy nhìn vào con số 36 trận bất bại liên tiếp mà anh cùng Ninh Bình xác lập, nhìn vào cách anh điều tiết lối chơi của đội tuyển quốc gia, người ta hiểu rằng: Đẳng cấp là thứ không thể bị che mờ bởi hạng đấu.

Đứng ngay sau đó là Nguyễn Đình Bắc với danh hiệu Quả bóng bạc. Ở tuổi 21, Đình Bắc đại diện cho sức trẻ "không sợ hãi" vừa cùng U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 33. Dù đang ở Qatar chuẩn bị cho VCK châu Á, chàng trai trẻ vẫn gửi về thông điệp đầy khát vọng: "Quả bóng bạc này là sự bắt đầu, không phải là đích đến. Thế hệ chúng tôi đã sẵn sàng tiếp bước các đàn anh”.

Trong khi đó, ở hạng mục nữ, Nguyễn Thị Bích Thùy cuối cùng đã được đền đáp sau những năm tháng thầm lặng, nhất là sau bàn thắng không được công nhận đầy đáng tiếc trong trận chung kết SEA Games 33. Những lời phát biểu của cô trên bục nhận giải là hình ảnh đẹp nhất của sự tận hiến: "Tôi cảm ơn những ai đã ủng hộ các cầu thủ nữ, cho chúng tôi được sống với bản ngã của mình, được làm tất cả với đam mê của mình”.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (bên trái) trao Quả bóng vàng cho Bích Thùy

Đêm Gala 2025 khép lại trong tiếng nhạc sôi động, nhưng những hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất lại là sự giản dị. Đó là cái nắm tay của các cựu danh thủ với thế hệ trẻ, là nụ cười của những người thân cầu thủ lần đầu được bước lên sân khấu lớn, là cam kết về những chuyến xe chở áo ấm sẽ lăn bánh trong tương lai mang niềm tin về một ngày mai nhiều ước vọng, từ sân cỏ đến cuộc sống.

30 năm là một hành trình dài, nhưng sứ mệnh của sự chia sẻ thì chỉ mới bắt đầu. Như Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn khẳng định: “Bước vào mùa trao giải thứ 30, chúng tôi không chỉ tôn vinh cầu thủ xuất sắc, mà còn muốn mở rộng giá trị của Quả bóng vàng - để mỗi ngôi sao không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, mà còn là người thắp sáng hy vọng ngoài đời sống”.

Cảm ơn những ngôi sao đã tỏa sáng, và cảm ơn những chiếc áo ấm đã nhắc nhở chúng ta rằng: Phía sau hào quang của những bàn thắng, luôn có một hơi ấm cần được sẻ chia để sưởi ấm tương lai...

Hoàng Đức sánh bằng thành tích với Huỳnh Đức và Công Vinh

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng khi vượt qua Đình Bắc, Quang Hải, Tiến Linh và Trung Kiên trong tốp 5 chung cuộc. Chân sút thuộc biên chế CLB Ninh Bình đã bỏ điểm khá xa với các ứng viên theo sau để xứng đáng đăng quang ở mùa bầu chọn năm nay.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng

Với danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Hoàng Đức cân bằng thành tích 3 lần đoạt giải thưởng cao quý này với Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh, chỉ thua Phạm Thành Lương đã sở hữu 4 Quả bóng vàng. Hoàng Đức cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử bầu chọn khi cùng CLB thi đấu tại giải Hạng nhất. Đầu năm 2025, CLB Ninh Bình giành suất thăng hạng V-League với ngôi vô địch giải Hạng nhất 2024-2025. Và ở thời điểm hiện tại, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu V-League 2025-2026 với thành tích bất bại.

“Mỗi lần đứng ở đây, cảm xúc vẫn luôn rất hồi hộp và đặc biệt. Đức xin chân thành cảm ơn hội đồng chuyên môn, các huấn luyện viên, các anh em cầu thủ và các nhà báo đã luôn tin tưởng và bình chọn cho tôi. Năm nay với tôi có nhiều cảm xúc hơn, bởi trước đây tôi nhận giải khi còn thi đấu cho Thể Công Viettel. Đây cũng là nơi mà tôi luôn trân trọng vì đã đào tạo và giúp mình trưởng thành cả trong bóng đá lẫn cuộc sống.

Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ Ninh Bình đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong mùa giải vừa qua. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia hướng tới những mục tiêu tốt hơn trong năm 2026”.

CLB Ninh Bình đang hướng đến mục tiêu Vô địch V-League 2025-2026 mà trong đội hình, Hoàng Đức đang ngày càng trở thành thủ lĩnh thực thụ trên sân, vừa ở khả năng điều phối, tổ chức ở giữa sân và cả việc ghi bàn. Phong độ hiện tại cũng như đang ở độ tuổi chín muồi, Hoàng Đức có nhiều khả năng tiếp tục hướng đến cuộc đua vào tốp trong những cuộc bầu chọn kế tiếp.

Ấm áp trong tình yêu thương của mẹ Dưới hàng ghế dành cho người thân của cầu thủ trong đêm gala, chỉ cần lặng lẽ quan sát cũng đủ nhận ra niềm hân hoan trong ánh mắt của những bậc phụ huynh. Khi tên Nguyễn Hoàng Đức được xướng lên ở hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2025, cũng là lần thứ ba Đức được nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất, đôi mắt của người mẹ Hoàng Thị Thoa sáng lên trong niềm vui khó tả, đôi tay của bà vỗ không ngừng. Trước chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM, bà Thoa tỉ mỉ chọn từng chiếc áo, gấp gọn bộ vest để Hoàng Đức khoác lên mình trong thời khắc được vinh danh vào tối 26-12. Những nếp nhăn hằn rõ dấu thời gian, nhưng bước chân của mẹ vẫn âm thầm đi sau Đức như ngày đầu gửi con vào "lò Viettel". Năm năm liên tiếp đồng hành cùng Hoàng Đức trong đêm hội tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất, cảm xúc trong bà Thoa vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên, từ hồi hộp, lo lắng, đến tự hào và tràn ngập tình yêu thương. Với người mẹ hiền, mong muốn giản dị lắm, là khi thấy con giữ được phong độ ổn định, giữ được đôi chân trên mặt đất để tiếp tục cùng CLB chủ quản và đội tuyển Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Và khi lùi lại phía sau, nhìn con được giới truyền thông và người hâm mộ vây lấy, bà Thoa rạng ngời trong niềm vui. Ở một góc nhỏ của khán phòng, hình ảnh mẹ già đã ngoài 80 tuổi của Trần Thị Thùy Trang vẫn minh mẫn, lặng lẽ bên con gái làm nhiều người xúc động. Thùy Trang đưa mẹ từ Đà Nẵng vào sớm, vừa để mẹ thăm con và cùng con chứng kiến khoảnh khắc nhận danh hiệu Quả bóng đồng nữ Việt Nam. Nhưng sau niềm vui là cả một hành trình dài với những lo toan, xót xa khi thấy Thùy Trang chọn con đường sân cỏ lẫn sân sàn futsal đầy gian nan và thiệt thòi. Theo thời gian, mẹ vẫn tin, vẫn đầu tư cho Trang để rồi hạnh phúc khi thấy thành công của con ngày hôm nay. Thế mới biết, đằng sau mỗi vinh quang, mỗi tràng pháo tay vang lên từ khán đài, luôn có đôi bàn tay của người mẹ lặng lẽ chở che. Đó là đôi bàn tay đã dắt con qua những ngày mưa, ngày nắng và cả những lần thất bại, để rồi khi trái ngọt nở, họ đến gala trong niềm tự hào, hãnh diện về đứa con của mình.

Họ đã nói... * LƯU HOÀNG VÂN (CLB Phong Phú Hà Nam) - Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào xen lẫn hồi hộp khi được góp mặt tại gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, đặc biệt hơn là được nhận danh hiệu cao quý này. Năm 2025 nhờ có sự quan tâm và giúp đỡ của các lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn đội, đã tạo nhiều động lực cho tôi trong tập luyện và thi đấu. Giải thưởng hôm nay là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới và hoàn thiện bản thân mình. Mục tiêu tiếp theo của tôi là không ngừng phấn đấu để một ngày được góp mặt trong danh sách đội tuyển nữ quốc gia. * CHÂU ĐOÀN PHÁT (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Quả bóng vàng futsal Việt Nam: Cảm xúc của tôi thật sự vỡ òa và hạnh phúc khi được vinh danh với danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2025. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, kiên trì và tình yêu mà tôi dành cho môn thể thao này suốt thời gian qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức đã tạo nên một giải thưởng đầy ý nghĩa và xin cảm ơn ban huấn luyện đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình. Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân đến câu lạc bộ Thái Sơn Nam, nơi đã cho tôi môi trường để phát triển và luôn đồng hành cùng tôi trong mọi chặng đường. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua thử thách. Danh hiệu này sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho futsal Việt Nam. * ALAN SEBSATIAO ALEXANDRE (CLB Công an Hà Nội) - Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Giải thưởng là một cột mốc vô cùng ý nghĩa đối với tôi và gia đình. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, sự kiên trì và niềm đam mê mà tôi đã dành trọn cho sự nghiệp. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt chặng đường này, đặc biệt là ban huấn luyện đã luôn tin tưởng, các đồng đội đã sát cánh, những người hâm mộ đã cổ vũ không ngừng, và gia đình tôi - nguồn động lực lớn nhất của tôi. Giải thưởng này tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cống hiến hết mình, nỗ lực hơn nữa trên sân cỏ, nhằm mang đến những màn trình diễn tốt nhất và đáp lại sự kỳ vọng của mọi người.

Người hâm mộ đến dự đêm Gala

Cuộc hạnh ngộ của những người làm nên Quả bóng vàng

Dấu mốc 30 năm của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trở thành dịp đặc biệt để nhiều gương mặt từng làm nên tên tuổi cho bóng đá nước nhà có dịp hội ngộ. Những Quả bóng vàng một thời cùng xuất hiện trong đêm gala trao thưởng, mang theo ký ức của những năm tháng rực rỡ.

Hai cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm và Văn Thị Thanh duyên dáng tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như danh thủ Phạm Thành Lương tếu táo, rằng anh cũng không rõ Ban tổ chức “sắp xếp” ra sao để anh ở chung phòng với người đồng đội từng cùng lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 là Nguyễn Minh Phương. Ngay từ lúc nhận phòng, hai anh em đã dành cho nhau cái bắt tay thật chặt, như một sự kết nối giữa giá trị xưa và hiện tại.

Dù bóng đá Việt Nam đã xuất hiện những ngôi sao mới, trong đó có những gương mặt U23 đầy tiềm năng, song người hâm mộ vẫn mãi nhớ về cái “kèo trái” cực dị của Thành Lương, hay quả đá phạt mà Minh Phương thực hiện cho Lê Công Vinh ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận chung kết cách đây 17 năm. Nên khi cả hai đặt chân vào thảm đỏ, đông đảo cổ động viên đã reo tên và xin được chụp ảnh kỷ niệm.

Hay một khoảnh khắc đầy xúc động khác, khi danh thủ Lê Huỳnh Đức nắm tay bà xã đến đêm gala, chung vui với Ban tổ chức và người hâm mộ.

Giữa dòng chảy của đêm gala, hình ảnh nhóm danh thủ Văn Thị Thanh, Đỗ Thị Ngọc Châm, Đoàn Thị Kim Chi… đứng trò chuyện thật lâu khiến nhiều người xúc động. Những công thần đời đầu của bóng đá nữ Việt Nam có dịp gặp lại nhau, chia sẻ đủ chuyện buồn vui, và vẫn còn nguyên sự tiếc nuối khi nhắc đến trận chung kết nữ SEA Games 33 vừa qua. Giá như đêm gala có thêm “bố” Mai Đức Chung thì khoảnh khắc hội ngộ ấy hẳn sẽ trọn vẹn hơn.

Dẫu vậy, các đàn chị vẫn gửi gắm trọn niềm tin vào thế hệ kế cận sẽ tiếp bước, phát huy truyền thống kiên cường của phụ nữ Việt, qua đó đưa bóng đá nữ nước nhà vươn xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Vào thời khắc Ban tổ chức dành lời tri ân đến Nguyễn Thị Tuyết Dung, người vừa giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện, cả khán phòng đã đồng loạt vỗ tay. Ở cột mốc đáng nhớ này, Ban tổ chức đã dành nhiều tâm huyết khi mời các cầu thủ từng được vinh danh qua nhiều thời kỳ trở lại tham dự. Đó không chỉ là sự tri ân dành cho những đóng góp bền bỉ của họ, mà còn là cách ghi dấu hành trình 30 năm giàu ý nghĩa của một giải thưởng đã trở thành biểu tượng của bóng đá Việt.

Ảnh: DŨNG PHƯƠNG - HOÀNG HÙNG; Đồ họa: HỮU VI

ĐĂNG LINH - YẾN PHƯƠNG - QUỐC CƯỜNG - NGUYỄN ANH - HỮU THÀNH