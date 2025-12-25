MC Phương Huyền: Vinh dự khi được đồng hành cùng Quả bóng vàng Việt Nam

Lần thứ 3 liên tiếp đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, nữ MC xinh đẹp Phương Huyền mang đến sự duyên dáng và chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện niềm tự hào khi góp phần tôn vinh những giá trị đẹp nhất của bóng đá nước nhà.

MC Phương Huyền sẽ cùng MC Quốc Khánh sẽ dẫn chương trình gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Bến Thành, hứa hẹn bùng nổ với những khoảnh khắc đáng nhớ. Lần thứ 3 liên tiếp đứng trên sân khấu của Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, MC Phương Huyền không giấu được niềm tự hào và xúc động. Với cô, đây không chỉ là công việc, mà còn là niềm tự hào khi được góp phần tôn vinh bóng đá Việt Nam.

MC Phương Huyền phỏng vấn tuyển thủ Hồ Văn Ý. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nữ MC xinh đẹp chia sẻ: “Đối với tôi, được đứng trên sân khấu dẫn chương trình gala Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp không chỉ là vinh dự, mà còn là niềm tự hào của một người làm nghề. Bởi lẽ, tôi đang được góp phần kể những câu chuyện đẹp nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt năm 2025 bằng chính công việc mà mình theo đuổi".

Niềm vui này đến sau hành trình dài đồng hành cùng nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, cũng như các đội tuyển quốc gia nam, nữ... Những trải nghiệm quý giá ấy giúp Phương Huyền thêm bản lĩnh, đồng thời tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt mà bóng đá nước nhà mang lại.

MC Phương Huyền và MC Quốc Khánh dẫn chương trình gala QBV Việt Nam 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Phương Huyền, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam giữ một vị trí rất đặc biệt trong đời sống bóng đá, bởi giá trị mà nó đem lại cho các cầu thủ là vô cùng lớn, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Được gắn bó với công việc dẫn dắt mạch cảm xúc tại đêm gala trao giải trong nhiều năm liền chính là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời nhắc nhở cô luôn giữ trọn sự trân trọng và niềm tự hào khi góp phần tôn vinh những giá trị đẹp nhất của bóng đá Việt Nam.

MC Phương Huyền hiện là BTV của FPT Play

“Tôi rất vinh dự khi được tiếp tục đồng hành cùng lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam. Công tác tổ chức luôn chỉn chu và kỹ lưỡng, chắc chắn gala năm nay sẽ hấp dẫn với nhiều bất ngờ đến phút cuối. Qua nhiều năm phát triển, Quả bóng vàng Việt Nam đã chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Các danh hiệu sẽ là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên con đường sự nghiệp", MC Phương Huyền nói thêm.

NGUYỄN ANH