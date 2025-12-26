Tất bật cho đêm tôn vinh

Chỉ còn ít giờ nữa, Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc 30 năm của một giải thưởng uy tín bậc nhất trong làng bóng đá nước nhà.

Đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là cả một hành trình chuẩn bị đầy tâm huyết của Ban tổ chức, để mang đến một đêm vinh danh trọn vẹn, xứng đáng với sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ. Sau gần một tháng kể từ ngày phiếu bầu được gửi đến các đại biểu trên cả nước, gồm chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên (HLV), thủ quân các câu lạc bộ cùng giới truyền thông, Ban tổ chức đã kiểm phiếu trong hai ngày 21 và 22-12, nhằm xác định tốp 5 ở từng hạng mục bầu chọn, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Dũng Phương

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2025, chia sẻ: Giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm của một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát. Uy tín đó đến từ quy trình bầu chọn chặt chẽ, minh bạch với sự tham gia của giới chuyên môn, nhà báo và HLV uy tín.

Năm nay, gala trao giải được tổ chức sớm hơn thường lệ nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển chuẩn bị cho đấu trường châu lục vào đầu tháng 1-2026, đồng thời tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ trước chu kỳ thi đấu mới. Điều này cũng đồng nghĩa khối lượng công việc và áp lực của các thành viên Ban tổ chức tăng lên đáng kể, khi quỹ thời gian bị rút ngắn, từ việc gửi phiếu bầu đến thu hồi, tổng hợp điểm số, danh sách rút gọn, phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kịch bản gala, công tác hậu cần...

Mỗi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Có người nhiều đêm thức trắng để rà soát và nhập liệu, có những bữa ăn vội vàng để kịp tiến độ chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những gương mặt tuyển thủ xuất sắc, gala trao giải còn là dịp để các cầu thủ đoàn viên bên gia đình sau một năm thi đấu xa nhà. Trong khoảnh khắc sum vầy ấy, những anh hùng sân cỏ mong muốn có người thân ở bên để gửi lời tri ân chân thành. Thấu hiểu giá trị của sự đồng hành, Ban tổ chức luôn nỗ lực tạo điều kiện, chuẩn bị các khâu về phương tiện di chuyển, lưu trú... để người thân của các ứng viên hiện diện tại gala, cùng sẻ chia niềm vui ở cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Cầu thủ nào sẽ đăng quang Quả bóng vàng tại gala trao giải tối nay?

Qua 29 lần tổ chức, Báo SGGP đã kiên trì vượt qua nhiều thử thách để gìn giữ Quả bóng vàng Việt Nam như một trong những danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá nước nhà. Chính hành trình đó mang đến sự tự tin để Ban tổ chức thực hiện lễ trao thưởng đặc biệt lần thứ 30 với nhiều điểm nhấn mới: chương trình thiện nguyện “Áo ấm đến trường”, không gian âm thanh - ánh sáng hiện đại, tôn vinh những anh hùng sân cỏ sau một năm miệt mài cống hiến...

Gala diễn ra vào tối nay không chỉ là một buổi lễ trao giải, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của những người đứng sau ánh hào quang, để mang đến một sự kiện xứng tầm, khép lại năm 2025 bằng những khoảnh khắc đáng nhớ.

MC Phương Huyền tại buổi rehearsal chương trình tại Nhà hát Bến Thành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

MC Phương Huyền cho biết: Đối với tôi, được đứng trên sân khấu dẫn chương trình Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp không chỉ là vinh dự, mà còn là niềm tự hào của một người làm nghề. Bởi lẽ, tôi đang được góp phần kể những câu chuyện đẹp nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt năm 2025 bằng chính công việc mà mình theo đuổi. Niềm vui này đến sau hành trình được đồng hành cùng nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, cũng như các đội tuyển quốc gia nam, nữ… đã giúp tôi tích lũy thêm nhiều trải nghiệm nghề nghiệp và được tận hưởng những cảm xúc đặc biệt của bóng đá nước nhà. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam giữ một vị trí rất đặc biệt trong đời sống bóng đá nước nhà, bởi lẽ giá trị mà giải thưởng đem lại cho các cầu thủ rất lớn, rất đáng nhớ trong sự nghiệp. Được gắn bó với sân khấu Quả bóng vàng Việt Nam nhiều năm liền chính là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời cũng là lời nhắc để tôi luôn giữ trọn sự trân trọng, bản lĩnh và niềm tự hào của một người làm nghề khi được góp phần tôn vinh những giá trị đẹp nhất của bóng đá Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Khắc Văn khẳng định: “Chúng ta cùng tin tưởng rằng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, để tiếp tục phát huy tinh thần thể thao trung thực - cao thượng, khát vọng vươn tới đỉnh cao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng”.

NGUYỄN ANH - HỮU THÀNH - PHƯƠNG HUYỀN