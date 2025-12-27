Hành trình đầy cảm hứng của Quả bóng vàng futsal Châu Đoàn Phát

Từ cậu bé mồ côi cha, lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, đến trụ cột tại CLB chủ quản Thái Sơn Nam TPHCM và đội tuyển futsal Việt Nam, rồi trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2025, hành trình mà Châu Đoàn Phát đã đi qua là cả một câu chuyện đầy cảm hứng.

Châu Đoàn Phát cùng bà xã Phương Nhi và cô con gái đầu lòng. ẢNH: FBNV

Châu Đoàn Phát sinh năm 1999, gốc Bắc nhưng lớn lên tại khu Tam Hà - Thủ Đức (TPHCM). Tuổi thơ của Đoàn Phát khuyết đi một phần khi bố mất lúc anh mới học lớp 2. Vì vậy, hai anh em Phát lớn lên bằng sự tần tảo và yêu thương của mẹ Đoàn Thị Lan Anh. Với nam cầu thủ, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất, là động lực để anh theo đuổi con đường thể thao nhà nghề đầy chông gai, cũng như giữ được phong độ ổn định hiện tại. Bất cứ giải thưởng hay trận đấu quan trọng nào, Phát cũng thường dẫn mẹ Lan Anh theo. Sau này, khi lập gia đình và đón con gái đầu lòng, anh càng có thêm điểm tựa vững chắc để yên tâm cống hiến cho futsal nước nhà.

Quay ngược bánh xe thời gian, Đoàn Phát ở tuổi 13 đã trúng tuyển vào lò đào tạo futsal Thái Sơn Nam. Tại đây, anh được HLV Trương Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “Xỉn”) trực tiếp dẫn dắt, cũng là người thầy đặt những viên gạch nền móng cho Phát trên con đường thi đấu quốc tế. Anh trưởng thành sớm khi được gọi vào đội tuyển futsal U20 Việt Nam ở tuổi 18, để tham dự giải U20 châu Á 2017. HLV Trương Quốc Tuấn nhớ lại: “Khi đó, Đoàn Phát ít hơn các đối thủ tới hai tuổi, nhưng em không hề lép vế mà chơi đầy tự tin và mạnh mẽ. Hai năm sau, Phát tiếp tục để lại dấu ấn tại giải U20 châu Á”.

Những màn trình diễn đó nhanh chóng đưa Đoàn Phát lọt vào “mắt xanh” của HLV Miguel Rodrigo, để rồi được đôn lên đội tuyển futsal Việt Nam từ năm 2017, thời điểm đội đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ sau kỳ Futsal World Cup 2016 rất thành công. Vượt qua cái bóng của các đàn anh, Đoàn Phát từ một gương mặt trẻ dần trở thành ala chủ lực của tổ đấu số 1 tại Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển futsal Việt Nam qua nhiều đời HLV như Miguel Rodrigo, Phạm Minh Giang, Nguyễn Tuấn Anh (hiện tại ở Thái Sơn Nam) và Diego Giustozzi (đội tuyển futsal Việt Nam).

Châu Đoàn Phát nhận danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2025 từ Ủy viên Ban chấp hành VFF Trần Anh Minh (trái) và Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF Nguyễn Tiến Dũng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài sân chơi chuyên nghiệp, Đoàn Phát thường sinh hoạt tại đội phong trào Chim Cánh Cụt, gồm tập hợp những anh em cùng lớn lên ở khu Tam Hà với Phát. Khi giai đoạn thi đấu chuyên nghiệp tạm nghỉ, anh vẫn tìm đến các trận “phủi” cùng Chim Cánh Cụt để rèn thể lực. Chính từ những trận đấu ấy, Phát có thêm va chạm và đúc rút nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân.

Dẫu vậy, hành trình “lớn nhanh như thổi” của Đoàn Phát cũng từng có những vấp váp do tuổi trẻ bồng bột. Trong một tình huống tranh cãi, Phát không kiềm chế được cảm xúc và có lời lẽ chưa phù hợp với HLV đội bạn. Dù thoát án phạt từ Ban tổ chức, anh vẫn bị người thầy Hector Souto khi đó kỷ luật nội bộ, buộc trực tiếp sang xin lỗi đối thủ. Đó là bài học giúp Phát trưởng thành hơn cả trên sân lẫn ngoài đời.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Đoàn Phát đến vào năm 2021. Bàn thắng duy nhất vào lưới Lebanon đã đưa futsal Việt Nam giành vé dự Futsal World Cup 2021. Tại sân chơi thế giới, Phát tiếp tục đóng góp hai bàn thắng quan trọng, góp phần giúp đội tuyển lọt vào vòng 1/8. Cũng trong năm đó, anh lần đầu bước lên sân khấu gala Quả bóng vàng Việt Nam và nhận danh hiệu Quả bóng bạc futsal.

Đoàn Phát trong 5 năm trở lại đây tiếp tục nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất futsal Việt Nam, để rồi giành Quả bóng đồng futsal 2022 và Quả bóng bạc futsal 2023. Nhiều người tin rằng chàng trai này sớm hay muộn cũng sẽ chạm tay vào Quả bóng vàng bằng chính sự kiên trì của mình. Như Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, người mà Phát xem như người thầy, người bố đồng hành cùng anh trên con đường futsal, từng nhận xét rằng: Đoàn Phát được yêu mến bởi thái độ trân trọng với nghề, sự lì lợm và bền bỉ trên sân đấu, còn ngoài đời là một chàng trai lễ phép, chân thành và trong sáng.

Châu Đoàn Phát cùng "thầy Tú" (Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF). ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Vì vậy, khi tên của Đoàn Phát được xướng lên ở hạng mục Quả bóng vàng futsal 2025, anh vui mừng khôn tả. Bởi mọi cố gắng và nhọc nhằn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Phát gửi lời cảm ơn đến “thầy Tú”, các HLV và đồng đội đã dìu dắt, sát cánh cùng anh từ những ngày còn là học viên tại Thái Sơn Nam cho đến khi có được thành quả như hôm nay.

Tuy nhiên, khi cầm trên tay danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2025, Đoàn Phát vẫn không giấu được nỗi tiếc nuối khi lỡ hẹn SEA Games 33 và lặng người nhìn các đồng đội không thể giành được huy chương. Chính cảm giác ấy trở thành động lực để anh thêm quyết tâm, hướng đến sự trở lại mạnh mẽ sau khi bình phục chấn thương, với mục tiêu tỏa sáng tại Giải futsal châu Á vào tháng 1 năm sau.

HỮU THÀNH