Cuộc đua hấp dẫn ở tốp 5 các danh hiệu

Sau gần 1 tháng kể từ ngày phiếu bầu được gửi đến các đại biểu trên cả nước, bao gồm chuyên gia bóng đá, HLV, thủ quân các CLB chuyên nghiệp, nữ, futsal cùng giới truyền thông, Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã tiến hành kiểm phiếu trong 2 ngày 21 và 22-12 để xác định tốp 5 ở các hạng mục bầu chọn.

Những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua đã được các đại biểu “chọn mặt gửi vàng”, gồm những cầu thủ tỏa sáng ở đấu trường V-League, trong màu áo đội tuyển quốc gia và SEA Games 33.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam năm nay, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Quả bóng vàng nam năm 2024) tiếp tục ghi tên mình vào tốp 5 cùng với 2 gương mặt kỳ cựu khác trên đội tuyển quốc gia là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Cạnh tranh cùng 3 cựu binh, nói đúng hơn là các đàn anh kể trên là 2 nhân tố trẻ vừa ổn định ở V-League và thực sự bùng nổ tại SEA Games 33 là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Nguyễn Trung Kiên. Vậy trong 5 chàng trai cùng họ Nguyễn, những cái tên nào sẽ được vinh danh ở mùa trao giải thưởng năm nay?

Cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc (số 7) sẽ đua tranh cùng các đàn anh đến danh hiệu cao quý nhất của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Ảnh: Dũng Phương

Dù không bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games, nhưng màn trình diễn của các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam đã gây nức lòng người hâm mộ. Từ lối chơi lăn xả của Vạn Sự, Bích Thùy đến cách xử lý tình huống trận đấu đầy kinh nghiệm của 2 ngôi sao tấn công Hải Yến và Huỳnh Như... đã thực sự chiếm được cảm tình của tất cả.

Tại SEA Games 33, còn có một gương mặt nữa đã tỏa sáng không kém là Trần Thị Thùy Trang (Quả bóng vàng nữ năm 2024), cầu thủ đã 37 tuổi nhưng cầm trịch hoàn hảo trong thành phần đội tuyển futsal nữ Việt Nam, góp công vào chiến tích lần đầu trong lịch sử giành được tấm HCV tại SEA Games. 5 cái tên nói trên sẽ cùng đua đến danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2025.

Chờ đợi những khoảnh khắc được vinh danh của các ngôi sao tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2025 tại Nhà hát Bến Thành vào tối 26-12 Ảnh: Đoàn Nhật

Ở hạng mục futsal, Quả bóng vàng futsal năm 2024 Thịnh Phát sẽ cạnh tranh cùng Đa Hải, Đoàn Phát, Văn Tú và Minh Quang trong cuộc đua hứa hẹn hấp dẫn và quyết liệt.

Ba hạng mục khác cũng xác định những gương mặt tiêu biểu như Artur, Sebastiao (CAHN), Henrique (Viettel), Lucao (Hải Phòng)… sẽ tranh chấp trong danh sách rút gọn của giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc.

Hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc là cuộc cạnh tranh giữa Hiểu Minh, Đình Bắc và Văn Khang, trong khi các tài năng trẻ của bóng đá nữ như Minh Chuyên, Hoàng Vân, Minh Ánh, Thùy Linh cũng đang so phiếu rất gay cấn.

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 do Báo SGGP tổ chức sẽ diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), được trực tiếp trên FPT Play.

QUỐC CƯỜNG