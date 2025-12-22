Nâng tầm giá trị danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025

Chiến thắng rực rỡ của U22/U23 Việt Nam lần lượt tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 không chỉ mang về vinh quang cho tập thể mà còn làm nổi bật giá trị của các cá nhân xuất sắc.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh là một trong những ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong danh sách 7 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025, có đến 6 gương mặt giành cả danh hiệu U23 Đông Nam Á lẫn huy chương vàng SEA Games 33, cũng như đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Điều này cho thấy tiêu chí lựa chọn đã chịu ảnh hưởng lớn từ thành tích của U22/U23 Việt Nam.

Họ gồm thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, các tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Tiền vệ Nguyễn Lê Phát dù không có tên trong danh sách đội hình lên ngôi tại U23 Đông Nam Á 2025, nhưng lại cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng trên bục cao nhất ở SEA Games 33. Về lý thuyết, Lê Phát sẽ thiệt thòi hơn trong cuộc bầu chọn cho hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Nhưng lợi thế của Lê Phát là đang đầu quân cho Ninh Bình, đội bóng đang dẫn đầu V-League 2025-2026.

Thủ môn Cao Văn Bình (số 23) là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của SLNA. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dẫu vậy, điểm cộng cho Phát và cả Công Phương (Thể Công Viettel) không nhiều, bởi bộ đôi này có số phút thi đấu khiêm tốn tại CLB chủ quản lẫn U22/U23 Việt Nam. Điều này lại đi ngược với Đình Bắc, Văn Thuận và Hiểu Minh, những trụ cột trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik lẫn tại đội bóng mà họ đang khoác áo.

6 tháng đầu năm, Văn Thuận bứt phá nhờ danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2025-2026. Đến vòng bán kết SEA Games 33 với U22 Philippines, tiền vệ người Thanh Hóa đã ghi bàn khai thông thế bế tắc cho U22 Việt Nam ở phút 87, mở ra tấm vé đi tiếp cho toàn đội. Vào trận chung kết, U22 Việt Nam thi đấu “sáng nước” ở hiệp 2 sau khi Văn Thuận được tung vào sân.

Trong khi đó, Đình Bắc được giới chuyên môn lẫn báo chí đánh giá là một trong những ngôi sao sáng nhất tại SEA Games 33. Không chỉ ghi 3 bàn thắng, tiền đạo xứ Nghệ còn dẫn dắt hàng công của U22 Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái Lan. Xuôi ngược trở về tháng 7, Đình Bắc còn ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025. Phần thưởng cá nhân này được nhận định là bước ngoặt có thể đưa Đình Bắc chạm đến vinh quang tại đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đình Bắc còn có một thế mạnh lớn khác về các danh hiệu tập thể. Tiền đạo sinh năm 2004 là ứng viên có nhiều hiệu nhất, gồm Siêu Cúp quốc gia và Cúp quốc gia trong màu áo CAHN, bên cạnh vị trí á quân Cúp các CLB Đông Nam Á và hạng Ba V-League 2024-2025.

Trung vệ Hiểu Minh, đối trọng của Văn Thuận và Đình Bắc trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025, cũng đang là trụ cột ở PVF-CAND. Hiểu Minh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, đồng thời là chốt chặn không thể thay thế của HLV Kim Sang-sik tại U22/U23 Việt Nam. Khi cần, cầu thủ người Hà Nội cũng biết cách tỏa sáng với những pha không chiến mang về bàn thắng cho đội nhà, như tác động dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 trong trận chung kết SEA Games 33.

Sự trưởng thành của Hiểu Minh cũng như Đình Bắc còn thông qua việc được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thử sức tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 đã nâng tầm giá trị danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài ra, Văn Bình đang là thủ môn số 1 trong màu áo SLNA, trong khi Ngọc Mỹ là quân “bài tẩy” không thể thiếu ở Thanh Hóa cũng như với HLV Kim Sang-sik tại U22/U23 Việt Nam.

Sự đồng đều về tài năng, thành tích lẫn tầm ảnh hưởng trên sân đã đẩy cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025 trở nên gay cấn, nhất là sau chiến thắng đầy cảm xúc của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Bởi tất cả các ứng viên, ai cũng đều xứng đáng để giành chiến thắng cuối cùng, từ đó nâng tầm giá trị danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025.

HỮU THÀNH