Thanh Nhàn dính chấn thương, không ra sân ở trận gặp U23 Syria

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á 2026 qua trận so tài với U23 Syria vào chiều 3-12 tại Qatar. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về các cầu thủ Syria.

HLV Kim Sang-sik sử dụng lần lượt 22 cầu thủ trong cuộc so tài cùng U23 Syria.

Nhằm phục vụ cho mục tiêu kiểm tra lực lượng trước khi tham dự giải, hai đội đã thống nhất thay cầu thủ không giới hạn và đá kín, không đón khán giả cũng như giới truyền thông. HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình chính gồm: Thủ môn Trung Kiên; hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc; tiền vệ Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang; tiền đạo Đình Bắc, Vĩ Hào.

Đây được xem là bộ khung tối ưu cho U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á sắp tới. Ngoại trừ thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Thanh Nhàn phải ngồi ngoài do chấn thương, các cầu thủ còn lại đều được tung vào sân ở hiệp 2.

U23 Việt Nam nhập cuộc với tâm lý thoải mái. Phút 27, Đình Bắc bất ngờ được thay ra, có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Năm phút trước khi kết thúc hiệp đầu, Mahmoud Mohanna tận dụng tốt cơ hội, mở tỷ số cho U23 Syria. Cách biệt được nhân đôi cho Syria ở phút 57 sau pha lập công của Houzan Othman.

Phút 62, HLV Kim Sang Sik thay 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Văn Thuận. U23 Việt Nam chơi rất nỗ lực. Phút 87, Lê Phát ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận đấu với U23 Syria mang lại nhiều dữ liệu chuyên môn quý giá, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi và hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi U23 Việt Nam bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Đội U23 Việt Nam còn 2 ngày tập luyện tại Qatar trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2-1-2026.

