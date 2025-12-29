Khuất Văn Khang tự tin trong lần thứ ba dự VCK U23 châu Á

Đội U23 Việt Nam đã tiến hành buổi tập thứ 2 vào chiều 28-12 theo giờ địa phương tại Doha (Qatar). Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam, cũng như cảm xúc cá nhân khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang và Đình Bắc thuộc ban cán sự đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 33 vừa qua.

“Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á. Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games. Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn”, Văn Khang cho biết.

Với kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế, đặc biệt là việc ba lần liên tiếp góp mặt ở sân chơi U23 châu lục, tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel chia sẻ: “Ở VCK U23 châu Á lần này, đội có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự. Khi nhìn các bạn ấy, tôi thấy giống mình cách đây 3 năm, cũng lần đầu bước ra đấu trường châu lục. Đây là giải đấu đẳng cấp cao, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt và là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện bản thân”.

Văn Khang nêu những khó khăn mà các cầu U23 Việt Nam phải sớm thích nghi tại VCK U23 châu Á lần này, anh nói thêm: “Trong năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có những kết quả rất tốt ở khu vực Đông Nam Á và cả ở châu Á. Khi bước vào VCK, toàn đội chắc chắn có sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, khi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Bên cạnh đó là việc làm quen với điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng. Tất cả đều cần thời gian để thích nghi nhằm có thể trạng tốt nhất cho thi đấu”.

Khuất Văn Khang khẳng định đây cũng là kỳ VCK U23 châu Á cuối cùng của anh trong màu áo U23 Việt Nam, vì vậy quyết tâm của bản thân và toàn đội là rất lớn. “Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U23. Tôi và toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”, Văn Khang nhấn mạnh.

ĐOÀN NHẬT