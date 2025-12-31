U23 Việt Nam thay thủ môn trước khi di chuyển sang Saudi Arabia

Chấn thương của thủ môn Nguyễn Tân không thể kịp bình phục để bước vào VCK U23 châu Á 2026, buộc HLV Kim Sang-sik phải có sự điều chỉnh bắt buộc khi đưa thủ môn Phạm Đình Hải vào thay thế trước ngày rời Qatar để sang Saudi Arabia. Cùng với đó, tiền đạo Thanh Nhàn cũng chưa bình phục hẳn nên việc tham dự giải còn bỏ ngỏ.

Thủ môn Nguyễn Tân lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026.

Theo đánh giá của bộ phận y tế, chấn thương vai của Nguyễn Tân cần thêm thời gian điều trị và phục hồi, không đảm bảo thể trạng tốt nhất để tham dự giải đấu. Trên cơ sở đó, Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã thống nhất phương án điều chỉnh lực lượng nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình, đặc biệt ở vị trí thủ môn trước thềm sân chơi châu lục.

Thủ môn Phạm Đình Hải được triệu tập thay thế cho Nguyễn Tân được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Đình Hải từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam, tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, Đình Hải cũng đã có thời gian tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, qua đó sớm làm quen với môi trường sinh hoạt và yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện.

Bên cạnh trường hợp của Nguyễn Tân, đội tuyển U23 Việt Nam hiện cũng đang theo dõi sát tình trạng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ đang gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp. Bộ phận y tế của đội tuyển đang tích cực điều trị và xây dựng phác đồ hồi phục nhằm giúp Thanh Nhàn sớm trở lại trạng thái tốt nhất.

Đình Hải được lựa chọn thay thế cho Nguyễn Tân

Sự nghiệp Thanh Nhàn gắn liền với không ít lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối cùng các đội tuyển quốc gia. Anh từng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2023, nhưng chấn thương vào phút cuối đã khiến giấc mơ chinh phục sân chơi châu lục dang dở. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại tại VCK U23 châu Á 2024 và Giải vô địch Đông Nam Á 2025 (ASEAN Cup), khi chấn thương một lần nữa ngăn anh góp mặt.

Trong năm 2025, Thanh Nhàn cũng phải trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương trước khi có màn trở lại ấn tượng tại SEA Games 33. Tại giải đấu này, tiền đạo sinh năm 2003 đã ghi hai bàn thắng quan trọng, trong đó có pha lập công mang tính quyết định ở trận chung kết gặp U22 Thái Lan, góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng. Nếu không kịp bình phục chấn thương Thanh Nhàn sẽ là trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất trong lúc này.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2-1-2026, đội có 4 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp U23 Jordan.

CAO TƯỜNG