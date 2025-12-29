Ngày hội bóng đá học đường khép lại trọn vẹn tại Cần Thơ

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi trên sân vận động Cần Thơ, Giải bóng đá VJSS Nhi đồng TP. Cần Thơ – Yamaha Cup 2025 đã chính thức bế mạc, khép lại một ngày hội thể thao giàu ý nghĩa dành cho lứa tuổi học đường. Không chỉ tìm ra những nhà vô địch ở ba hạng đấu, giải còn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, niềm vui vận động và tình yêu bóng đá đến các em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố.

Khép lại những ngày tranh tài hấp dẫn tại Cần Thơ.

Chất lượng chuyên môn được khẳng định

Giải đấu do LĐBĐ TPHCM, Yamaha Motor Việt Nam và Trung tâm bóng đá VJSS phối hợp tổ chức. Diễn ra trong hai ngày 27 và 28-12, giải đấu quy tụ 24 đội bóng đến từ các trường tiểu học tại TP. Cần Thơ. Với thể thức chia bảng và phân hạng thi đấu theo các Serie A, B và C, ban tổ chức đã tạo điều kiện để tất cả các đội đều được thi đấu nhiều trận, qua đó tăng tính trải nghiệm và tích lũy kỹ năng thi đấu thực tế cho các cầu thủ nhí.

Ở hạng đấu cao nhất Serie A, Trường Tiểu học Võ Trường Toản đã xuất sắc giành chức vô địch sau chiến thắng 5-3 trước Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trong trận chung kết hấp dẫn. Lối chơi chủ động, giàu sức tấn công giúp Võ Trường Toản thể hiện rõ bản lĩnh của đội bóng mạnh xuyên suốt giải đấu.

Tại Serie B, Trường Tiểu học Ngô Quyền đăng quang sau chiến thắng 3-1 trước Trường Tiểu học Cái Khế 2. Dù không có quá nhiều bàn thắng, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, cho thấy sự tiến bộ rõ nét về kỹ thuật và tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí.

Trong khi đó, Serie C mang đến kịch bản giàu cảm xúc nhất. Trường Tiểu học An Thới 2 và Trường Tiểu học Ba Láng hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức, buộc trận chung kết phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Với sự bản lĩnh và một chút may mắn, An Thới 2 đã giành chức vô địch trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Chung tay vì tương lai bóng đá học đường

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, ban tổ chức cũng trao những giải thưởng cá nhân nhằm ghi nhận nỗ lực và dấu ấn chuyên môn của các cầu thủ nổi bật. Trần Quang Vinh (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất; Mạc Đình Huy (Trường Tiểu học Võ Trường Toản) giành Vua phá lưới với 13 bàn thắng; Nguyễn Thăng (Trường Tiểu học Ngô Quyền) nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất; trong khi Nguyễn Ngọc Thảo Vy (Trường Tiểu học An Thới 2) được vinh danh là Cầu thủ ấn tượng.

Theo dõi trực tiếp các trận đấu, ông Đoàn Minh Xương, Trưởng ban Bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TPHCM, đánh giá cao tinh thần hưởng ứng của các nhà trường và cho rằng giải đấu là tiền đề quan trọng để bóng đá học đường tại Cần Thơ tiếp tục được quan tâm, đầu tư bài bản hơn trong thời gian tới.

Đội trường TH An Thới 2 vô địch Serie C

Về phía nhà tài trợ, ông Võ Thái Sơn – đại diện Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ: “Yamaha tin rằng thể thao, đặc biệt là bóng đá, là môi trường quan trọng giúp các em rèn luyện thể chất, tinh thần kỷ luật và sự tự tin. Việc đồng hành cùng giải đấu không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là mong muốn góp phần tạo nên những sân chơi an toàn, bổ ích cho thế hệ trẻ.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Trưởng ban tổ chức giải, khẳng định Cần Thơ là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động mở rộng bóng đá học đường ngoài TPHCM, với kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải đấu tương tự tại nhiều tỉnh, thành khác từ năm 2026.

Giải bóng đá VJSS Nhi đồng TP. Cần Thơ – Yamaha Cup 2025 khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp về tinh thần thi đấu, sự hồn nhiên và khát vọng của các cầu thủ nhí sẽ còn tiếp tục lan tỏa, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của bóng đá học đường Việt Nam.

Đội trường TH Võ Trường Toản vô địch Serie A

Đội trưởng TH Ngô Quyền vô địch Serie B

Ban tổ chức trao thưởng Giải Cầu thủ xuất sắc cho em Trần Quang Vinh

Ban tổ chức trao thưởng Giải Thủ môn xuất sắc cho em Nguyễn Thăng

Ban tổ chức trao thưởng Giải Cầu thủ ấn tượng cho em Nguyễn Ngọc Thảo Vy

CAO TƯỜNG