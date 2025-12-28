Các đội cùng chạy đà cho VCK U23 châu Á 2026

Còn chưa đầy 10 ngày nữa, VCK U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi trah tại Saudi Arabia. Các đội đã vào giai đoạn cuối của đợt tập huấn và tìm đối thủ thi đấu giao hữu để “hâm nóng”.

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa U23 Syria (áo đỏ) và U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam có thuận lợi khi vừa tham dự SEA Games 33 nên các cầu thủ còn đang “nóng máy” và đạt phong độ tốt. Đội đã bước sang ngày tập luyện thứ 2 tại tại Qatar, nơi mà VFF bố trí làm địa điểm tập huấn cho đội trước thềm VCK U23 châu Á. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cùng U23 Syria vào ngày 2-1-2026. Đó cũng là trận giao hữu duy nhất của U23 Việt Nam trước khi di chuyển sang Saudi Arabia.

Do tính chất quan trọng của trận đấu này nên hai đội thống nhất đá kín, không đón khán giả cũng như giới truyền thông. Việc đá kín cũng là điều cần thiết bởi Qatar đang có nhiều đội tập huấn, trong đó có U23 Jordan, đối thủ đầu tiên mà U23 Việt Nam sẽ gặp ở vòng bảng vào ngày 6-1.

U23 Jordan đã có trận giao hữu đầu tiên tại Qatar vào ngày 27-1 với kết quả hòa 0-0 với U23 Uzbekistan, đội bóng được đánh giá cao tại VCK U23 châu Á lần này. Các cầu thủ trẻ Jordan còn thêm 1 trận giao hữu khác khi gặp U23 Nhật Bản. Rơi vào bảng A gồm Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia được nhận diện khá cam go, nên các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải căng sức, tập trung ngay từ trận ra quân.

CAO TƯỜNG