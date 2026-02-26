CLB Nam Định thay HLV lần thứ 3 trong mùa bóng

Sau 10 trận liên tiếp từ hòa đến thua tại V-League 2025-2026, gần nhất là để thua Viettel 0-1 trong trận đấu bù vòng 10, HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo dã chính thức nói lời chia tay CLB Nam Định.

CLB Nam Định tiếp tục sa sút qua 1 trận không thắng.

Đại diện CLB Nam Định đã xác nhận thông tin HLV Mauro xin từ chức và đã được lãnh đạo đội bóng này chấp thuận. Trang chủ của CLB Nam Định thông báo: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Mauro Jeronimo vì những tâm huyết, nỗ lực và cống hiến dành cho đội bóng. Trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, ông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tâm huyết với công việc. Chúc ông thành công trên chặng đường phía trước!".

Nam Định đang trải qua mùa bóng đầy biến động một cách bất ngờ. Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League, họ đã trang bị lực lượng mạnh mẽ để chuẩn bị cho nhiều mục tiêu ở mùa bóng 2025-2026. Nhưng đến nay, họ chỉ còn đích ngắm cao nhất khi vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á, bị loại ở AFC Champions League Two và đang lận đận ở V-League.

Từ đầu mùa, khu kỹ thuật của đội đã biến động khi điều chỉnh HLV Vũ Hồng Việt và Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên. Sau đó HLV Mauro Jeronimo được mời về dẫn dắt đội bóng thành Nam từ tháng 11-2025. Dưới sự dẫn dắt của ông, Nam Định tiếp tục hành trình không được như ý dù có sự trở lại của Xuân Son cũng như thực lực đầy đủ kể từ đầu năm 2026, nhưng lại đang trải qua 10 trận liên tiếp không thắng ở giải trong nước.

Khu kỹ thuật CLB Nam Định lại biến động. Ảnh; QUANG DƯƠNG

Thành tích sa sút trên đang làm cho Nam Định bị kẹt ở khu vực cuối bảng, thua CAHN 20 điểm coi như chuẩn bị trở thành cựu vương. Trước mắt, Nam Định cần nỗ lực sớm vượt khỏi khu vực nguy hiểm. Để tìm kiếm nhà cầm quân mới trong lúc này hẳn không là điều dễ dàng, thế nên lãnh đạo dội bóng này tái bổ nhiệm ông Vũ Hồng Việt vào “ghế nóng”.

Ông Việt vốn là nhà cầm quân giúp Nam Định vô địch V-League hai mùa liên tiếp vừa qua và 1 danh hiệu Siêu Cúp. Nhưng sang đầu mùa này thành tích của đội không như ý cùng sự nóng vội của lãnh đạo đội đã làm cho hành trình của các nhà đương kim vô địch thiếu sự ổn dịnh cần thiết.

QUỐC CƯỜNG