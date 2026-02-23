Đội tuyển nữ Việt Nam nhận quà đầu năm từ AFC

Tại cuộc bình chọn "Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á" do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức vừa khép lại, đề cử dành cho đội tuyển nữ Việt Nam đã về nhất sau chiến thắng kịch tính trước các cô gái Australia.

Bóng đá nữ Việt Nam được AFC vinh danh trước thềm giải châu Á 2026. Ảnh: AFC

Cuộc bình chọn trên được AFC phát động từ cuối tháng 1-2026, cũng nằm trong chiến dịch truyền thông để hướng đến Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Người tham gia cần xem các video, chọn khoảnh khắc yêu thích và trả lời 1 câu hỏi trắc nghiệm về giải đấu để hoàn tất bài dự thi. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là 2 vé xem trận chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 tại Australia, kèm chi phí vé máy bay và lưu trú.

AFC lập bảng bình chọn "9 khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á", trong đó thành công của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại World Cup 2023 được đưa vào danh sách đề cử với tên gọi "Việt Nam vượt qua nghịch cảnh".

Các đề cử còn lại gồm: “Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đánh bại đội tuyển nữ Trung Quốc (2001)”, “Australia giành chức vô địch châu Á đầu tiên (2010)”, “Thái Lan làm nên lịch sử World Cup (2014)”, “Nhật Bản hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu (2014)”, “Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch (2018)”, “Trung Quốc ngược dòng ngoạn mục (2022)”, “Hàn Quốc lần đầu vào chung kết (2022)” và “Philippines thăng tiến mạnh mẽ (2022)”.

Ảnh: AFC

Sáng 23-3. AFC đã công bố phần thắng cuộc thuộc về đề cử "Việt Nam vượt qua nghịch cảnh" với 24% số lượng bình chọn. Trong đoạn clip dài 35 giây, AFC đăng tải lại những bàn thắng đáng nhớ của Việt Nam ở giải đoạn play-off Giải vô địch châu Á 2022. Giải đấu này đồng thời cũng được AFC chọn làm vòng loại cho World Cup 2023 và các cô gái Việt Nam lần lượt vượt qua Thái Lan, Đài Loan (TQ) ở vòng play-off để lần đầu giành vé dự FIFA World Cup nữ.

Chiến thắng dành cho đề cử "Việt Nam vượt qua nghịch cảnh" càng kịch tính khi về nhì ở cuộc bình chọn này là đề cử “Australia giành chức vô địch châu Á đầu tiên (2010)” đạt 23% tỉ lệ phiếu. Về ba là đề cử “Thái Lan làm nên lịch sử World Cup (2014)” với 11%.

Được vinh danh ở cuộc bình chọn này sẽ là sự khích lệ tinh thần rất lớn với đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm giải vô địch châu Á 2026 khởi tranh vào đầu tháng 3 tới đây. Giải đấu mà các cô gái Việt Nam nằm chung bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (TQ).

CAO TƯỜNG