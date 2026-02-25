Cựu danh thủ Nguyễn Văn Vinh qua đời

Ngày 25-2, làng bóng đá Việt Nam đã bàng hoàng trước thông tin cựu danh thủ Nguyễn Văn Vinh đã qua đời vào lúc 3g30 phút sáng cùng ngày, hưởng thọ 84 tuổi.

Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh ra sân bay Pleiku đón Kiatisak và Chukiet trong ngày đầu bộ đôi này gia nhập CLB HA.GL. Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Vinh có sự nghiệp bóng đá được đánh giá là lẫy lừng khi từng khoác áo đội Thể Công, sau đó dẫn dắt đội bóng này khi đổi tên thành CLB Quân đội. Rồi ông vào Nam lần lượt tạo dấu ấn qua việc cầm sa bàn ở các đội Công Nghiệp Thực Phẩm (1980-1986), Công an TPHCM (1987-1988; 2001), Tiền Giang (1990), Đà Nẵng (1995-1997). Sau đó ông nhận lời mời của bầu Đức tham gia vào Ban huấn luyện CLB Hoàng Anh Gia Lai khi đội này nhận mục tiêu thăng hạng V-League.

Ông Nguyễn Văn Vinh được bầu Đức mời về HA.GL trong giai đoạn ông đầu tư để đưa đội bóng này thăng hạng chuyên nghiệp.

Ở đội bóng phố Núi, ông Vinh trong vai trò Giám đốc kỹ thuật cùng HLV Huỳnh Văn Ảnh đã đưa HA.GL thăng hạng V-League và hai lần liên tiếp đăng quang giải đấu này vào các năm 2003 và 2004. Sau đó ông tiếp tục đồng hành cùng đội bóng này trong vai trò cố vấn thêm nhiều năm rồi lui vào hậu trường khi bước sang tuổi 70.

Không chỉ tạo dấu ấn ở vai trò chuyên môn tại CLB HA.GL, ông Vinh còn tạo dấu ấn trong việc đào tạo trẻ. Ông cùng “bộ tham mưu” HA.GL tham gia tuyển sinh, tạo nên thế hệ cầu thủ trẻ đầu tiên với nhiều tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường, Văn Toàn…

HA.GL trong niềm vui thăng hạng V-League. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Ngày 25-2, giới bóng đá đã tiếc thương ông, một cựu danh thủ, cựu HLV, chuyên gia bóng đá với hơn 50 năm gắn bó cùng bóng đá nước nhà với nhiều cung bậc cảm xúc.

Linh cữu ông được quàn tại pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, P.Bình Trưng, TPHCM) từ tối 25-2 và an táng tại Hoa viên Nghĩa Trang Sala Garden (Đồng Nai) vào ngày 27-2.

QUỐC CƯỜNG