CLB nữ TPHCM tập khai Xuân, hy vọng về một năm thi đấu thành công

Sáng 26-2, tức mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026, các nữ cầu thủ TPHCM đã trở lại nhịp tập luyện, hướng đến một mùa giải bùng nổ ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

Sau hai tuần tạm nghỉ để chào đón Tết Nguyên đán, không khí rộn ràng đã trở lại trên sân Tao Đàn (phường Bến Thành) khi các thành viên CLB nữ TPHCM bước vào buổi tập khai Xuân, khởi động hành trình mới với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao trong năm 2026.

Đến tham dự buổi tập khai Xuân của CLB nữ TPHCM có bà Phan Ngọc Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành và ông Đào Huy Hùng - Phụ trách môn Bóng đá nữ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Tại đây, bà Phan Ngọc Thảo đã gửi những lời chúc năm mới đến ban lãnh đạo, đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ CLB nữ TPHCM, bày tỏ kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của bóng đá nữ nước nhà, thi đấu thành công và mang về thêm nhiều danh hiệu.

Những phong bao lì xì được bà Phan Ngọc Thảo trao tận tay từng thành viên CLB không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm niềm tin để toàn đội vững bước trước mùa giải được dự báo nhiều thử thách.

CLB nữ TPHCM đặt mục tiêu cao tại mùa giải 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Mục tiêu năm nay của CLB nữ TPHCM là bảo vệ thành công 2 danh hiệu tại VĐQG và Cúp Quốc gia, cố gắng tiến sâu tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, cũng như tiếp tục đóng góp các trụ cột cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây được dự báo sẽ là mùa giải đầy cam go với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, bởi VĐQG sẽ lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức sân khách - sân nhà, cũng như các đối thủ đã có sự đầu tư mạnh về lực lượng.

Thành thử, ông Đào Huy Hùng đã căn dặn toàn đội nhanh chóng gác lại niềm vui những ngày Tết vừa qua, trở lại tập trung để tập luyện, giữ vững phong độ, hướng đến một mùa giải thành công hơn.

Trong giai đoạn đầu hội quân, CLB nữ TPHCM tạm thời thiếu vắng HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi cùng một số trụ cột như Trần Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Cù Thị Huỳnh Như do đang tập trung cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026. Dù vậy, tinh thần tập luyện của toàn đội vẫn được duy trì nghiêm túc dưới sự điều hành của hai trợ lý Đoàn Thị Huyền Trang và Ngô Thị Hạnh, cũng như HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ giám sát từ xa.

Một số hình ảnh của CLB nữ TPHCM ở buổi tập khai Xuân Bính Ngọ 2026

Ông Đào Huy Hùng - Phụ trách môn Bóng đá nữ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (bên trái) chúc Tết, động viên các cầu thủ CLB nữ TPHCM

Bà Phan Ngọc Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành, trực tiếp trao những phong bao lì xì lấy may mắn cho ban huấn luyện

CLB nữ TPHCM trở lại tập luyện với khí thế mới

Các tuyến trẻ của CLB nữ TPHCM cũng trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

HỮU THÀNH