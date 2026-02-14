Ngày Tết ngắn ngủi của tuyển thủ bóng đá nữ TPHCM

Vì bận làm nhiệm vụ quốc gia nên HLV Đoàn Thị Kim Chi, đội trưởng Huỳnh Như cùng một số tuyển thủ nữ Việt Nam đang thuộc biên chế CLB nữ TPHCM chỉ có quãng thời gian rất ngắn để sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đội trưởng Huỳnh Như và tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy phải di chuyển xa về nhà đón Tết. ẢNH: ANH TRẦN

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về Hà Nội vào chiều 14-2, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài một tuần tại Thâm Quyến (Trung Quốc), hướng đến Asian Cup nữ 2026, đồng thời cũng là vòng loại World Cup nữ 2027 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập thêm một buổi vào sáng 15-2 trước khi tạm thời “xả trại”, tạo điều kiện cho các thành viên trở về nhà đón Tết.

Tuy nhiên, do đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết) để kịp chuẩn bị về mặt chuyên môn cho đấu trường châu lục, nên quãng nghỉ Tết của các thành viên gần như chỉ tính bằng ngày. Các cầu thủ phải tranh thủ từng giờ để kịp về sum vầy cùng gia đình, rồi nhanh chóng thu xếp hành lý quay lại tập trung.

Với những cầu thủ sinh sống tại Hà Nội hoặc vùng lân cận, việc di chuyển về nhà phần nào đỡ vất vả. Trong khi đó, các thành viên từ khu vực Nam Trung Bộ trở vào miền Nam, đặc biệt là nhóm cầu thủ của CLB nữ TPHCM, phải trải qua hành trình di chuyển dài hơn, khiến kỳ nghỉ Tết vốn đã ngắn ngủi lại càng thêm gấp gáp.

Như đội trưởng Huỳnh Như sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Cần Thơ trong ngày 15-2, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô để về quê nhà tại Châu Thành (tỉnh Trà Vinh cũ). Cô chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nghỉ, từ 15 đến 17-2, trước khi lập tức bay trở lại Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Thành ra, ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài, cha mẹ của Huỳnh Như, chủ động di chuyển từ nhà lên sân bay Cần Thơ để đón con gái, mong ở cạnh Như được lúc nào hay lúc đó trong những ngày Tết ít ỏi.

HLV Đoàn Thị Kim Chi và Huỳnh Như chỉ có 3 ngày Tết ngắn ngủi.

Bên cạnh Huỳnh Như, các thành viên khác của CLB nữ TPHCM như HLV Đoàn Thị Kim Chi, hai thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Ngọc Phượng, cùng Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Cù Thị Huỳnh Như cũng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nghỉ Tết trước khi quay trở lại Hà Nội để bước vào đợt tập trung tiếp theo.

Khó khăn là vậy, song các thành viên của CLB nữ TPHCM phần nào đã quen với nhịp sinh hoạt đặc thù này, khi Huỳnh Như cũng nhiều lần phải đón Tết xa gia đình lúc làm nhiệm vụ quốc gia hoặc thi đấu tại Bồ Đào Nha. Vì thế, mọi người sẽ tận dụng những ngày ngắn ngủi bên người thân để tái tạo năng lượng, bồi đắp tinh thần trước khi trở lại guồng quay tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam với quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu giành tấm vé tham dự World Cup nữ 2027.

Ngày 13-2, Cục TDTT đã có văn bản gửi Trung tâm TDTT Thống Nhất, đơn vị quản lý CLB nữ TPHCM, về việc bổ sung Nguyễn Thị Tuyết Ngân lên tập trung cùng đội tuyển nữ Việt Nam từ ngày 18-2, thay cho cầu thủ Nguyễn Thị Kim Yến rút lui vì lý do sức khỏe.

