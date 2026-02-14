Mong ước đầu năm của Huỳnh Như: Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup!

Đội trưởng Huỳnh Như cùng các tuyển thủ nữ Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu ấn tượng tại Asian Cup nữ vào tháng 3 tới, qua đó phấn đấu giành tấm vé dự World Cup nữ 2027.

Huỳnh Như tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trước thềm Asian Cup nữ 2026, cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành một bài viết đầy trân trọng về Huỳnh Như, người được AFC xem như biểu tượng cho sự vươn lên của bóng đá nữ Việt Nam.

AFC thuật lại màn ra mắt bóng đá đỉnh cao của Huỳnh Như từ năm 17 tuổi, gắn bó phần lớn sự nghiệp với CLB nữ TP.HCM. Trong bài, AFC cũng điểm lại hai mùa giải của Như thi đấu cho Lank FC tại Bồ Đào Nha, nhấn mạnh đây là bước tiến lịch sử của một cầu thủ nữ Việt Nam tại châu Âu. Quãng thời gian này giúp tiền đạo quê Trà Vinh (cũ) tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế và có cái nhìn toàn diện hơn về sự phát triển của bóng đá nữ châu Á so với thế giới.

Riêng với đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như là hạt nhân trong hành trình làm nên lịch sử giành vé dự World Cup nữ 2023. Cô đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển, ghi khoảng 70 bàn thắng. Theo AFC, sự nghiệp bền bỉ kéo dài hơn 15 năm của Huỳnh Như chính là hình mẫu lý tưởng về tinh thần cống hiến và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Huỳnh Như đang giữ kỷ lục đoạt 5 Quả bóng vàng nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu trên trang chủ của AFC, Huỳnh Như bày tỏ: “Được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào và vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn truyền nguồn cảm hứng này cho các cầu thủ trẻ”.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra vào tháng 3 tới tại Australia sẽ là lần thứ ba Huỳnh Như tham dự sân chơi số một châu lục, sau các kỳ 2018 và 2022. Đồng thời cũng là giải đấu mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026 của Như. Theo chân sút sinh năm 1991, toàn đội trước hết phải vượt qua vòng bảng, sau đó hướng đến tấm vé góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. “Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là hướng đến tấm vé dự World Cup nữ 2027”, tiền đạo Huỳnh Như nhấn mạnh.

AFC nhận định, với đà phát triển nhanh chóng thời gian qua và sự dẫn dắt của HLV dạn dày kinh nghiệm Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu cao tại Asian Cup nữ 2026. Bản thân Huỳnh Như cũng đặt mục tiêu ghi thêm bàn thắng ở giải đấu lần này, giống như những gì cô từng làm tại Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ, sân chơi mà đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên chiến tích với tấm vé dự World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử.

HỮU THÀNH