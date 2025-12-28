Bóng đá trong nước

U22 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Qatar

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên tại Qatar vào tối 27-12 trong hành trình hướng đến mục tiêu chinh phục VCK U23  châu Á 2026.

Các cầu thủ nhanh chóng đi vào tập luyện sau khi ổn định nơi nghỉ ngơi được LĐBĐ Qatar bố trí chu đáo.
605650369_1198664399134138_7642371584147900123_n.jpg
Sau một ngày ổn định nơi lưu trú, nghỉ ngơi và tập các bài bổ trợ hồi phục thể lực trong phòng gym khách sạn, các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra rất hào hứng khi được trở lại sân cỏ. Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi, tích cực và tập trung cao độ.
604562354_1198664082467503_3583958527643503770_n.jpg
HLV Kim Sang-sik đang có 3 danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam khi vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 33. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hướng đến mục tiêu cân bằng, hoặc hơn so với thành tích mà HLV Park Hang-seo thực hiện tại VCK U23 châu Á là ngôi Á quân năm 2018.
AZ4A7398.jpg
Chia sẻ trước buổi tập, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực. “Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên anh em đều tập trung tối đa”, Đình Bắc nói.
605571198_1198665345800710_3611573815077469106_n.jpg
Đánh giá về chặng đường đã qua và thử thách phía trước, Đình Bắc xem VCK U23 châu Á 2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tập thể U23 Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục. “Đây là dịp để toàn đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam”, anh nói.
605400351_1198664122467499_1136647759260433459_n.jpg
Trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ sau những thành công cùng U22, U23 Việt Nam trong năm 2025, Đình Bắc khẳng định áp lực chính là động lực để bản thân nỗ lực nhiều hơn. “Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt khoa học để có trạng thái và phong độ tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Với tôi, danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận, nhưng thành tích của tập thể luôn là điều quan trọng nhất”, Đình Bắc nhấn mạnh.
