Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2026

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6-1, đội U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Jordan.

Tham dự Vòng chung kết có 16 đội, được chia vào 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào vòng Tứ kết. Vòng chung kết năm nay không phải là vòng loại Olympic 2028.

Địa điểm tổ chức là sân Prince Faisal bin Fahd (22.188 chỗ ngồi) và Al-Shabab (13.547) ở thủ đô Riyadh, Prince Abdullah Al-Faisal (27.000) và King Abdullah (1.000) ở thành phố Jeddah. Bảng A có Việt Nam tổ chức tại Jeddah. Bảng B có đương kim vô địch Nhật Bản, Qatar, UAE, Syria. Bảng C gồm đương kim á quân Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Lebanon. Còn bảng D có Iraq, Australia, Thái Lan, Trung Quốc.

Đây là lần thứ 6 U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết. Thành tích tốt nhất là á quân năm 2018 tại Trung Quốc, dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở hai kỳ gần nhất, đội vào tứ kết dưới thời HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun và HLV Hoàng Anh Tuấn.

