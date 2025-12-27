VFF kỷ luật 5 cầu thủ đang tham dự giải U19 quốc gia 2025-2026

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố các Quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với những vi phạm tại giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025-2026 vốn vừa kết thúc lượt đi.

Có đến 5 cầu thủ đội U19 Bê Tông 26 dính án kỷ luật từ VFF.

Theo đánh giá của VFF thì việc ra mức án kỷ luật là một động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của VFF trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà VFF đã kiên định thực hiện. Điều này được thể hiện rõ qua các quyết định kỷ luật nghiêm khắc tại vòng loại giải U19 Quốc gia 2025-2026. Cụ thể:

Phạt 3.750.000 đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải đối với cầu thủ Trần Quang Duy, Trương Phú Quý đội U19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

Ba cầu thủ khác cũng của đội U19 Bê Tông 26 bị kỷ luật nhưng số tiền là 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp đối với cầu thủ Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo và thủ môn Nguyễn Công Thuận đội U19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025-2026. Đội Bê Tông 26 hiện đang đứng cuối bảng C vòng loại giải U19 quốc gia 2025-2026 với 0 điểm, hiệu số 0/15. Bảng đấu còn có các đội Hà Tĩnh, SLNA, HA.GL và Huế.

Điều đáng tiếc là các cầu thủ bị kỷ luật vì thái độ thi đấu lại rơi vào lứa U19, còn nhiều tương lai trên sân cỏ ở phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện “thi đấu không đúng khả năng” bị Ban kỷ luật VFF tuýt còi. Thậm chí FIFA cũng có lần ra tay với 1 CLB bóng đá Việt Nam khi kỷ luật giáng xuống hạng cũng vì sai phạm trên vào đầu năm nay.

CAO TƯỜNG