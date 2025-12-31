10 điểm nhấn đáng nhớ của bóng đá Việt Nam năm 2025

Cùng Báo SGGPO nhìn lại 10 điểm nhấn đáng nhớ, bao gồm những chiến thắng lịch sử cũng như các thất bại đáng tiếc của bóng đá và futsal Việt Nam trong năm 2025.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. ẢNH: HẢI HOÀNG

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

ASEAN Cup là giải đấu của năm 2024, nhưng hai trận chung kết lượt đi và lượt về giữa Việt Nam - Thái Lan diễn ra lần lượt vào ngày 2-1 (sân Việt Trì, Phú Thọ) và ngày 5-1 (sân Rajamangala) của năm 2025. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận, qua đó có lần thứ 3 đăng quang ở sân chơi lớn nhất khu vực. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam nâng cao danh hiệu ngay trên đất Thái Lan, đồng thời chấm dứt chuỗi 17 năm không thắng đối thủ này trên sân Rajamangala và mở đầu năm 2025 đáng nhớ cho bóng đá nước nhà.

Nam Định bảo vệ thành công chức vô địch V-League

Dù không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn II, song các cầu thủ Nam Định dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn, trong đó có những chiến thắng trước đối thủ trực tiếp như Hà Nội FC, để giành chức vô địch V-League 2025-2026 trước một vòng đấu. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành tổng cộng 57 điểm, đồng thời trở thành đội bóng tiếp theo bảo vệ thành công danh hiệu ở hạng đấu cao nhất của bóng đá nước nhà.

Công an Hà Nội hoàn tất các danh hiệu quốc nội

Thầy trò HLV Mano Polking bước vào trận Siêu cúp quốc gia 2024-2025 gặp đội chủ nhà Nam Định với vị thế là đương kim vô địch Cúp quốc gia. Sau 90 phút đầy căng thẳng trên sân Thiên Trường, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đã giành chiến thắng 3-2, qua đó lần đầu tiên đoạt Siêu cúp quốc gia. Đại diện đến từ Hà Nội cũng hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu quốc nội, khi trước đó đã lên ngôi tại V-League 2023.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick danh hiệu trong năm 2025 gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. ẢNH: ANH KHOA

Cột mốc lịch sử 7 đội tuyển Việt Nam cùng dự giải châu Á

Cột mốc lịch sử 7 đội tuyển của Việt Nam dự giải châu Á được xem là thành tựu chưa từng có trong năm 2025, khi cả 7 đội tuyển gồm U17 nam, U23 nam, U17 nữ, U20 nữ, đội tuyển nữ, futsal nam và futsal nữ đồng loạt vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự vòng chung kết các giải bóng đá, futsal châu Á. Thành tích này giúp bóng đá Việt Nam sánh ngang với Nhật Bản ở đấu trường châu lục, đồng thời khẳng định bước tiến vượt bậc cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư và đào tạo trẻ trong những năm qua.

U23 Việt Nam lập hat-trick vô địch U23 Đông Nam Á

U23 Việt Nam trở thành đội tuyển nam đầu tiên ba lần liên tiếp đăng quang một giải vô địch Đông Nam Á, sau khi thắng U23 Indonesia ở trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á vào tối 29-7. Trước đó, U23 Việt Nam từng lên ngôi ở sân chơi này vào các năm 2022 và 2023. Thậm chí, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik còn ấn tượng hơn khi vượt qua U23 Indonesia ngay trên “thánh địa” Gelora Bung Karno với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Công Phương.

Futsal nữ Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games

Chiều 18-12-2025 đi vào lịch sử futsal Việt Nam khi đội tuyển futsal nữ quốc gia lần đầu tiên đoạt tấm huy chương vàng tại SEA Games 33. Cú đúp bàn thắng của Lê Thị Thanh Ngân cùng ba pha lập công còn lại đến từ Trần Thị Thùy Trang, K’Thủa và Trần Nguyệt Vi đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vượt qua Indonesia tỷ số thuyết phục 5-0 ở trận chung kết. Cũng trong năm 2025, futsal nữ Việt Nam còn ghi dấu ấn khi lọt vào vòng tứ kết Giải futsal nữ châu Á.

U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 đầy cảm xúc. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33

Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại năm 2025 đáng nhớ với tấm huy chương vàng SEA Games 33. Thậm chí, chiến thắng của Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội còn ấn tượng hơn cả hành trình chinh phục danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025. Ở trận chung kết SEA Games 33, dù để đội chủ nhà U22 Thái Lan dẫn trước 0-2 sau hiệp 1, song U22 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Với 3 bàn thắng đến từ Đình Bắc, một pha phản lưới nhà của cầu thủ U22 Thái Lan và bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành lại tấm huy chương vàng trong niềm cảm xúc vỡ òa của người hâm mộ.

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn huy chương vàng SEA Games tiếc nuối

Trong lần thứ 10 tiến vào trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games, các nữ tuyển thủ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm với hy vọng bảo vệ thành công ngôi hậu. Thậm chí, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy đã đưa bóng vào lưới Philippines ở giữa hiệp 1, nhưng sai sót nghiêm trọng từ tổ trọng tài đã tước đi bàn thắng hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam. Từ đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung để thua đối thủ ở loạt sút luân lưu, khi Trần Thị Thu đá hỏng quả thứ 6, qua đó ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc trong nước mắt. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của những huyền thoại bóng đá nữ như HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như, Trần Thị Thu, Phạm Hải Yến…

Futsal nam Việt Nam thất bại trong mục tiêu cạnh tranh thành tích khu vực

Lần đầu tiên sau 18 năm, đội tuyển futsal Việt Nam không thể giành huy chương tại SEA Games. Ở giải đấu tổ chức trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Diego Giustozzi chỉ xếp hạng 4 theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, nhìn Indonesia, Thái Lan và Malaysia lần lượt đoạt các tấm huy chương. Không chỉ đội tuyển nam quốc gia, hai đội tuyển futsal U16 và U19 nam Việt Nam cũng không hoàn thành mục tiêu thành tích tại các giải trẻ Đông Nam Á khi để thua ở trận tranh hạng ba.

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thị Bích Thùy và Châu Đoàn Phát là chủ nhân của các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Gala trao thưởng lần thứ 30 của Quả bóng vàng Việt Nam

Bóng đá Việt Nam khép lại năm đáng nhớ 2025 bằng gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM) vào tối 31-12. Đây cũng là sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm tổ chức trao thưởng của một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng thể thao nước nhà. Kết quả chung cuộc, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy và ala Châu Đoàn Phát lần lượt là chủ nhân của ba danh hiệu Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ và Quả bóng vàng futsal. Nếu Bích Thùy và Đoàn Phát lần đầu đứng trên bục cao nhất, thì đây đã là danh hiệu Quả bóng vàng thứ 3 của Hoàng Đức, qua đó sánh ngang thành tích của hai bậc tiền bối Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh.

HỮU THÀNH