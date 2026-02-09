Bầu Đệ thưởng khích lệ tinh thần các cầu thủ Thanh Hóa

Các cầu thủ Thanh Hóa đã bất ngờ được cựu Chủ tịch CLB Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ thưởng 300 triệu đồng từ sau trận thắng 2-1 trước CLB Công an TPHCM vào tối 8-2 trên sân Thống Nhất.

HLV Mai Xuân Hợp từng được bầu Đệ đưa lên thay HLV Ninh Văn Bảo vào mùa bóng 2019 khi mới 33 tuổi. Ảnh: ANH DŨNG

Trong thời gian qua, đội bóng xứ Thanh đã gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương thưởng, từ đó dẫn đến chuyện lực lượng cũng sa sút nên thành tích đã không được khởi sắc từ đầu mùa bóng. Gần nhất, trong giai đoạn nghỉ gần 3 tháng vừa qua, đội đã chia tay hai trụ cột Thái Sơn và Văn Thuận sang gia nhập CLB Ninh Bình. Ngọc Mỹ cũng nằm trong số ấy, nhưng được CLB Ninh Bình cho Thanh Hóa mượn thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải cho đủ lực lượng.

Hạn chế của CLB Thanh Hóa không chỉ tài chính mà còn ở việc đang bị FIFA kỷ luật cấm đăng ký cầu thủ mới 3 mùa liên tiếp. Lý do là họ bị 4 ngoại binh kiện do chưa hoàn thành thủ tục tài chính sau khi chấm dứt hợp đồng thi đấu. Thế nên, nếu có tiền đi nữa thì họ vẫn không thể tham gia trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

Gặp nhiều khó khăn nhưng Thanh Hóa vẫn thi đấu kiên cường. Sau trận hòa đầy quả cảm trước Nam Định với tỷ số 2-2 ở vòng 12, sang vòng 13 vào tối 8-2, họ đã thắng CLB Công an TPHCM 2-1 để tiếp tục cải thiện tốt thứ hạng.

Cầu thủ Thanh Hoa ngây ngất sau trận thắng CLB Công an TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau trận đấu, ông Nguyễn Văn Đệ (tức bầu Đệ, cựu chủ tịch CLB Thanh Hóa) nhắn tin cho HLV Mai Xuân Hợp để ngợi khen tinh thần thi đấu của đội bóng cũ. Đồng thời ông còn thưởng 300 triệu đồng cho CLB Thanh Hóa. Nội dung tin nhắn ông viết: “Hôm nay đội đá rất tốt, con đã dẫn dắt các em chơi đúng tinh thần người dân Thanh Hóa. Bố rất tự hào về các con và sẽ trích quỹ của Tổng công ty Hợp Lực tặng 300 triệu".

Món quà này của bầu Đệ là rất kịp lúc, không chỉ động viên tinh thần kịp thời cầu thủ đội Thanh Hóa mà còn giúp thầy trò đội bóng này có ít tiền thưởng trước khi tạm nghỉ để về với gia đình ăn Tết.

QUỐC CƯỜNG