Thanh Hóa đánh bại CLB Công an TPHCM ngay trên sân Thống Nhất

Ở vào thời điểm gặp khó khăn về nhiều mặt, từ lực lượng, điểm số cho đến tài chính nhưng Thanh Hóa đã tiếp tục hành trình ấn tượng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết. Sau trận hòa Nam Định ở vòng 12 V-League, sang vòng 13 đội bóng xứ Thanh đã xuất sắc giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất trước đội chủ nhà Công an TPHCM.

Thanh Hóa giành 3 điểm đầy bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 13. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp đã nhận tin vui khi các cầu thủ bị chấn thương nhẹ trước đó đã hoàn toàn bình phục để ông có được đội hình tốt nhất ở cuộc so tài với đội chủ nhà vốn có thực lực mạnh hơn hẳn. Diễn biến trên sân khá bất ngờ khi Thanh Hóa mới là đội nhập cuộc tốt hơn, họ thi đấu cứ như đang đá… chung kết. Điều đó đã làm cho các cầu thủ Công an TPHCM phần nào bị bất ngờ và đánh mất khu trung tuyến trong phần đầu của trận đấu.

Trong thời điểm thi đấu bốc lửa trên, Thanh Hóa đã làm các cổ động viên đội chủ nhà phải nín lặng ở phút thứ 9 với bàn mở tỷ số 1-0 của ngoại binh người Lào Damoth Thongkhamsavath từ cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Patrick Lê Giang. Bàn thua như làm đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức thức giấc, họ nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng tìm được bàn gỡ 1-1 vào phút 14 từ cú đánh đầu của tiền vệ Makrillos.

Giành 4 điểm sau hai trận đã giúp Thanh Hóa cải thiện tốt vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng 13. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Diễn biến ở hiệp hai tiếp tục sôi nổi trước lối chơi ăn miếng trả miếng của hai đội. Khi mà hàng công của đội chủ nhà mãi tìm cơ hội để ghi bàn thì chân sút người Lào của Thanh Hóa một lần nữa tỏa sáng. Phút 76, Damoth Thongkhamsavath lại khiến Patrick Lê Giang vào lưới nhặt bóng từ cú sút xa đẹp mắt.

Quãng thời gian còn lại, đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không có nhiều cơ hội tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đội khách. Thi đấu lăn xả cùng tinh thần tốt, Thanh Hóa đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 13. Đó là một bất ngờ, nhưng hoàn toàn hợp lý qua những thể hiện của đội bóng xứ Thanh trong trận này.

Tin liên quan Ninh Bình thua trận thứ 2 liên tiếp

CAO TƯỜNG