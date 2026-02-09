Bế mạc khóa học HLV bóng đá chứng chỉ A/AFC

Sau hơn 1 tuần làm việc tại Thành phố Huế, giai đoạn 2 khóa học huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ A/AFC do LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức đã chính thức khép lại với lễ bế mạc trang trọng tại trụ sở VFF.

Ban tổ chức, lãnh đạo VFF cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc.

Đến dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF; ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật VFF; ông Ikeuchi Yutaka – giảng viên hạng PRO của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, Cố vấn chuyên môn VFF; ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Đào tạo, Bóng đá phong trào & Tổ chức thành viên VFF, cùng 23 học viên đến từ các địa phương, câu lạc bộ và trung tâm bóng đá trên toàn quốc. Trong đó có 1 học viên nữ là Nguyễn Thị Khánh Thu (Phong Phú Hà Nam).

Khóa học HLV bóng đá chứng chỉ A/AFC/VFF được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 9-6 đến 22-6-2025 tại Trung tâm PVF. Giai đoạn 2 được tổ chức tại TP Huế từ ngày 25-10 đến 5-11-2025 nhưng buộc phải tạm dừng do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ. Sau thời gian gián đoạn, khóa học được tiếp tục và hoàn thành từ ngày 1-2 đến 8-2-2026 tại trụ sở VFF.

Bên cạnh các nội dung huấn luyện chuyên môn, chương trình đào tạo còn bao gồm nhiều chuyên đề nâng cao như tâm lý thể thao, thể lực, huấn luyện thủ môn, khoa học thể thao, luật thi đấu và y học thể thao, qua đó giúp các học viên phát triển toàn diện năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu bóng đá chuyên nghiệp và bền vững.

Phát biểu tổng kết khóa học, Giám đốc Kỹ thuật VFF Koshida Takeshi bày tỏ sự vui mừng khi khóa học được hoàn thành trọn vẹn dù trải qua nhiều khó khăn do thiên tai. Ông Koshida Takeshi chúc mừng các học viên đã tốt nghiệp trong tình trạng sức khỏe tốt, đồng thời nhấn mạnh chứng chỉ A là điều kiện quan trọng để các HLV có thể dẫn dắt các đội trẻ hoặc đảm nhiệm vai trò trợ lý tại các CLB chuyên nghiệp.

Ông Ikeuchi Yutaka chia sẻ tại buổi lễ

Trong khi đó, ông Ikeuchi Yutaka – giảng viên hạng PRO của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của các học viên cả về chuyên môn lẫn phương pháp huấn luyện. Giảng viên Ikeuchi Yutaka cho rằng việc sở hữu bằng A chỉ là bước khởi đầu mới trong sự nghiệp huấn luyện, đồng thời khuyến khích các học viên tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thay mặt các học viên, HLV Lê Minh Mính (CLB Quy Nhơn Bình Định) bày tỏ lời cảm ơn tới VFF, ban tổ chức và các giảng viên đã tạo điều kiện thuận lợi để lớp học hoàn thành khóa đào tạo, đồng thời chia sẻ những kiến thức quý báu mà các học viên đã tiếp thu trong suốt chương trình.

ĐOÀN NHẬT