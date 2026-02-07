Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu cùng đội tuyển nữ Trung Quốc

SGGPO

Trong kế hoạch chuẩn bị tham dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 7-2 để bắt đầu chuyến tập huấn 1 tuần tại quốc gia có nền bóng đá nữ trong tốp đầu của châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam đến sân bay Thâm Quyến vào chiều 7-2.
Đội xuất phát từ Sân bay quốc tế Nội Bài vào buổi sáng và đã có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Thâm Quyến lúc 15 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam). Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại đây từ ngày 7-2 đến 14-2.

Trong danh sách sang Thâm Quyến lần này, đội tuyển nữ Việt Nam có 26 cầu thủ. Hai cầu thủ không góp mặt trong chuyến tập huấn là Nguyễn Thị Kim Yên do gặp vấn đề về sức khỏe và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện, dự kiến Kim Yên sẽ cần 1 tháng để có thể trở lại tập luyện với cường độ cao. Cầu thủ còn lại không tham gia chuyến tập huấn lần này là Hồ Thị Thanh Thảo. Cô gặp chấn thương trong quá trình tập luyện. Thanh Thảo đang được theo dõi tình trạng hồi phục và dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng đội khi đội tuyển tập trung trở lại tại Hà Nội.

Ngay trong chiều nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào buổi tập đầu tiên nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi và môi trường tập luyện tại Thâm Quyến. Đây được xem là giai đoạn quan trọng giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và tăng cường sự gắn kết trong đội hình.

IMG_3429-1536x1152.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận tập huấn bổ ích với đội tuyển nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn này.

Trong thời gian tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào các ngày 10-2 và 13-2. Những trận đấu này được kỳ vọng sẽ mang lại những bài kiểm tra hữu ích, giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, rà soát đội hình và điều chỉnh chiến thuật trước thềm Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Chuyến tập huấn tại Thâm Quyến là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục của đội tuyển nữ Việt Nam.

ĐOÀN NHẬT

