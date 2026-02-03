Vũ Thị Hoa không ngại khi so tài với các đối thủ có thể hình tốt hơn

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải vô địch nữ châu Á 2026, giải đấu được đánh giá quan trọng đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong năm 2026. Ban huấn luyện tăng khối lượng vận động, tập trung nâng cao nền tảng thể lực, sức mạnh và tốc độ… để giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước ngày lên đường dự giải.

Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập sáng 3-2.

Đại diện đội tuyển trao đổi cùng truyền thông vào sáng 3-2, tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa (CLB Hà Nội) cho biết các buổi tập gần đây được đẩy cao cường độ, trong đó phần thể lực và bổ trợ sức mạnh được chú trọng rõ rệt. Cô chia sẻ, việc tăng tải là bước chuẩn bị cần thiết để các cầu thủ nâng dần thể lực, sức mạnh, qua đó đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở một giải đấu có cường độ cao như VCK châu Á.

“Với cá nhân tôi và toàn đội, khi HLV Mai Đức Chung đẩy cường độ lên thì các cầu thủ sẽ được nâng dần thể lực và sức mạnh”, Vũ Thị Hoa nói. Nói về mục tiêu cá nhân, Vũ Thị Hoa thẳng thắn nhìn nhận bản thân cần cải thiện thêm ở những khía cạnh quan trọng. “Đối với cá nhân, tôi sẽ cần cải thiện sự nhanh nhẹn của mình và thêm sức mạnh tì đè”, tiền đạo sinh năm 2003 chia sẻ.

Trong tuần qua, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu hai trận gặp đội tuyển nữ Uzbekistan với kết quả thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhưng thua 2-6 ở trận lượt về. Đánh giá về những kinh nghiệm rút ra sau các trận đấu vừa qua, Vũ Thị Hoa cho biết toàn đội đã có những nhìn nhận cụ thể để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. “Sau hai trận vừa rồi, toàn đội cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và cần phải cải thiện nhiều để tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng tập trung hơn để cùng tập thể tốt lên”, Vũ Thị Hoa nói.

Tại giải châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài cùng những đối thủ có thể hình tốt hơn, tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội chia sẻ: “Tôi nghĩ khi gặp các đối thủ có lợi thế về thể hình hoặc sức mạnh thì mình nên chuyền bóng sớm vì sự tranh chấp của mình và đối phương không thể bằng nhau”.

Các cô gái Việt Nam có 2 trận giao hữu cùng đội tuyển nữ Uzbekistan vào tuần qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (TQ) tại VCK giải nữ châu Á 2026. Giải đấu diễn ra từ 1-3 đến 21-3-2026 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Để chuẩn bị tốt cho giải, theo kế hoạch đội sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 7 đến 14-2 tới đây.

CAO TƯỜNG