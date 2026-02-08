Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho cuộc so tài cùng đội tuyển nữ Trung Quốc

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã bước sang ngày thứ hai trong chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) để chuẩn bị cho các trận giao hữu cùng đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 10 và 13-2. Đội duy trì hai buổi tập/ngày vừa ở phòng gym và sân cỏ để bổ trợ thể lực cũng như rèn mảng miếng chiến thuật.

Các cầu thủ tập ở phòng Gym dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV chuyên trách thể lực.

Chiều 8-2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tập luyện với buổi tập trên sân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến (Trung Quốc). Buổi tập diễn ra trong không khí nghiêm túc, tập trung cao độ, với trọng tâm là các nội dung về kỹ thuật và chiến thuật theo giáo án của ban huấn luyện.

Trong hơn một giờ tập luyện, các cầu thủ được rèn giũa khả năng phối hợp nhóm, tổ chức lối chơi cũng như các phương án triển khai bóng ở từng tuyến. Ban huấn luyện tập trung hướng dẫn, điều chỉnh các chi tiết chuyên môn, nhằm giúp toàn đội vận hành lối chơi thống nhất và hiệu quả hơn.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, một số vận động viên đã tập bổ trợ thể lực cùng huấn luyện viên thể lực tại phòng gym của trung tâm. Theo kế hoạch, ngày 10-2, đội sẽ đá trận giao hữu lượt đi với đội tuyển nữ Trung Quốc. Việc thi đấu với đội tuyển trong top hàng đầu châu Á là rất bổ ích cho các cầu thủ Việt Nam trau dồi thêm chuyên môn trước thềm giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Các cầu thủ trên sân tập vào chiều 8-2.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến có tổng diện tích gần 197.000 m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 83.000 m² gồm sân vận động bóng đá chuyên nghiệp, khu tập luyện thể lực – phục hồi, khu lưu trú cho vận động viên, trung tâm thể thao cộng đồng và công viên bóng đá với hệ thống 7 sân 11 người và 3 sân 5 người. Đây cũng là địa điểm đăng cai các nội dung bóng đá nam U18 và U20 tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15.

Mặc dù thời tiết tại Thâm Quyến khá lạnh về chiều tối và sáng sớm, nhưng thời gian tập luyện có nắng nên tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho các cầu thủ. Toàn đội đều thể hiện tinh thần tập luyện tích cực, hào hứng và nhanh chóng thích nghi với môi trường tập luyện mới, hướng tới việc hoàn thành tốt kế hoạch chuẩn bị trong thời gian tới.

CAO TƯỜNG