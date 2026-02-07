Becamex TPHCM bị thua ngược trên sân nhà

Dù dẫn bàn trước nhưng đội chủ nhà Becamex TPHCM đã để thua ngược 1-2 trong cuộc tiếp đón PVF vào tối 7-2, qua đó đã tự làm khó mình khi bị nhóm đội cuối bảng áp sát.

Tấn Tài thực hiện "siêu phẩm" ở bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà vào phút 18. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thi đấu trên sân nhà và trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, Becamex TPHCM đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Lối chơi tấn công phủ đầu của đội bóng đất Thủ đã sớm đẩy đối phương vào thế chống đỡ vất vả, họ tạo được nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Ngay ở phút thứ 8, Becamex TPHCM đã tung lưới đội khách nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định có lỗi việt vị. Không phải chờ lâu, chỉ sau đó 10 phút, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước từ siêu phẩm của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ vừa trở lại sân sau thời gian bị chấn thương đã thực hiện cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50 vào góc cao khung thành thủ môn Minh Long.

Những tưởng đội chủ nhà sẽ tiếp tục giữ thế trận thuận lợi cũng như có thêm bàn thắng thì đến phút 23, PVF đã kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ pha dứt điểm của Hoàng Vũ Samson. Bàn thắng đã giúp PVF lên tinh thần và tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn với Becamex TPHCM.

Những nỗ lực của PVF đã giúp họ giành được chiến thắng sau 11 vòng đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sức trẻ cùng sự hưng phấn, đội khách tiếp tục giữ thế trận tốt từ đầu hiệp hai và mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho PVF khi họ ghi bàn nâng tỷ số 2-1 vào phút 59 từ pha lập công của Bá Đạt sau đường chuyền thuận lợi của tuyển thủ U23 Thanh Nhàn.

Lúc này, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày các chân sút Becamex Bình Dương để khép lại trận đấu với tỷ số 1-2. Thua trận này đội bóng đất Thủ tiếp tục ở vị trí 9/14 với 12 điểm, điều nguy hiểm là họ bị nhóm đội cuối bảng áp sát để nguy cơ rơi xuống vòng xoáy đua trụ hạng càng cao. Trong khi đó, với trận thắng quan trọng này, PVF cải thiện tốt về điểm số để tạo khoảng cách an toàn với đội cuối bảng Đà Nẵng.

CAO TƯỜNG