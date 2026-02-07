AFC đánh giá cao HLV Mai Đức Chung trước thềm giải bóng đá nữ châu Á 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang vào giai đoạn cao điểm tập luyện chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026, giải đấu mà đội hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến xa hơn, đó là lần thứ hai liên tiếp tham dự World Cup nữ. Trong bài viết giới thiệu về đội tuyển nữ Việt Nam mới đây, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đánh giá cao HLV Mai Đức Chung, người được ví như “phù thủy” của bóng đá nữ Việt Nam.

AFC nêu bật niềm đam mê bóng đá của HLV Mai Đức Chung

Các cô gái Việt Nam hiện đang bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài một tuần tại Trung Quốc để hướng đến VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026, diễn ra vào tháng 3 tới đây tại Australia. Giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng đấu với các đội tuyển Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Nhân vật đáng chú ý nhất ở đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay không hẳn là Huỳnh Như, cầu thủ kỳ cựu có kinh nghiệm thi đấu tại nước ngoài hay Quả bóng Vàng 2025 Nguyễn Bích Thùy mà theo AFC chính là HLV Mai Đức Chung. Nhà cầm quân 75 tuổi và có nhiều thành tích nhất ở bóng đá Việt Nam cả đội tuyển nam lẫn nữ. Mở đầu bài nhận xét về HLV Mai Đức Chung, AFC viết: “Niềm đam mê bóng đá của HLV Mai Đức Chung vẫn luôn rực cháy. Đối với ông Chung, sự phát triển của bóng đá Việt Nam luôn là điều quý giá nhất”.

AFC nêu bật niềm đam mê với sự nghiệp bóng đá luôn trong tim của nhà cầm quân kỳ cựu này qua nhận xét: “Chính vì vậy, dù từng quyết định nghỉ hưu hồi năm 2023, ông vẫn quyết định quay trở lại, bởi sức hút bóng đá, với ông, quá khó để cưỡng lại. Ông Mai Đức Chung nhận lời với tinh thần trách nhiệm hết sức lớn lao”. Nhà cầm quân có biệt danh là Chung “xe ca” chia sẻ: “Tôi đã lớn tuổi rồi, muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau năm 2023. Nhưng vì sự nghiệp, tình yêu và niềm đam mê với công việc, cùng với lời mời từ VFF, tôi quyết định trở lại.

Tôi đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam 30 năm. Chúng tôi chỉ có 6 CLB tham dự giải vô địch bóng đá nữ trong nước, ấy vậy mà chúng tôi vẫn vươn tới đấu trường quốc tế, đấy là nỗ lực hết mình của bóng đá nữ Việt Nam".

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu lần thứ 2 liên tiếp tham dự World Cup. Ảnh: AFC

Song song với việc luôn nỗ lực chinh phục bóng đá đỉnh cao ở đấu trường Đông Nam Á, châu Á và hướng đến mục tiêu dự World Cup, việc bổ sung dần lực lượng trẻ cũng là ưu tiên hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như công tác đào tạo trẻ. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã 3 lần liên tiếp góp mặt tại VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ từ các CLB và địa phương nơi bóng đá nữ đang phát triển, bao gồm cả ở các trường học và các chương trình đào tạo trẻ”, ông Mai Đức Chung nói thêm trên trang chủ của AFC.

Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là tiến xa và cố gắng giành vé tham dự World Cup 2027. AFC nhận xét: “Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Ở bảng này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho suất vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là có thể quay trở lại với FIFA World Cup 2027”.

QUỐC CƯỜNG