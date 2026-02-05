Học viện bóng đá Nutifood tuyển nhân tài khóa 4

Tiếp tục sứ mệnh đào tạo những thế hệ cầu thủ tài năng, cống hiến cho nền thể thao nước nhà, Học viện bóng đá Nutifood chính thức khởi động chương trình tuyển sinh khóa 4 trên toàn quốc.

Học viện Nutifood vô địch U21 quốc gia năm 2021

Mùa tuyển sinh Khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood chính thức khởi động, dành cho tất cả các thí sinh nam có năng khiếu và yêu thích bóng đá, sinh năm 2014 và 2015 (11 và 12 tuổi) với 3 vòng gồm: vòng sơ tuyển, vòng loại và vòng chung kết, từ ngày 9-5 đến ngày 6-6-2026.

Cơ hội gia nhập Học viện bóng đá uy tín hàng đầu Việt Nam

Vòng sơ tuyển được tổ chức quy mô tại 3 địa điểm gồm: Hà Nội (ngày 9 đến 10-5), TPHCM (ngày 16 đến 17-5), và Học viện bóng đá Nutifood ở Gia Lai (ngày 26 đến 27-5).

Vượt qua vòng sơ tuyển, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng loại (30, 31-5) và vòng chung kết (2 đến 6-6) tổ chức tại Gia Lai, qua đó được tuyển chọn trở thành học viên Khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood.

Đây là bước đầu giúp các em nhỏ đam mê bóng đá được phát huy tài năng để có cơ hội gia nhập một trong những “lò” đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Một buổi tập luyện của các học viên

Ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood cho biết: “Với định hướng là một học viện bóng đá phi lợi nhuận, Nutifood mong muốn tìm kiếm và ươm mầm các tài năng trẻ trên khắp cả nước, đồng thời đào tạo và chăm sóc các em một cách toàn diện. Qua đó, Nutifood kỳ vọng góp phần xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện để các em phát triển và theo đuổi đam mê, đóng góp cho sự phát triển của thể thao nước nhà trên các đấu trường quốc tế trong tương lai”.

Đào tạo toàn diện cho tương lai cầu thủ

Được thành lập vào năm 2015, Học viện bóng đá Nutifood sở hữu hai điểm mạnh nổi bật: cầu thủ trẻ được đào tạo kỹ thuật bài bản theo giáo trình bóng đá hiện đại, đồng thời được phát triển thể lực và tầm vóc vốn là thế mạnh của Nutifood, công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Với mô hình đào tạo “2 trong 1”, Nutifood hướng tới việc xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ toàn diện, nơi kỹ thuật hiện đại song hành cùng thể lực và tầm vóc lý tưởng.

Bên cạnh đó, trong suốt 7 năm đào tạo miễn phí tại Học viện bóng đá Nutifood, các học viên còn được học văn hóa, học tiếng Anh, các kỹ năng mềm và đạo đức sân cỏ để phát triển thành một hình mẫu cầu thủ toàn diện.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Học viện bóng đá Nutifood đã đào tạo chuyên nghiệp cho 3 Khóa gồm: Khóa 1 (sinh năm 2003),Khóa 2 (sinh năm 2004, 2005) và Khóa 3 (sinh năm 2010-2011).

Các cầu thủ học Văn hóa tại Học viện

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Guillaume Graechen, các cầu thủ Học viện bóng đá Nutifood đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải trẻ như: Á quân U-17 năm 2020, Á quân U-19 năm 2021, Hạng 3 U-19 năm 2022 và đặc biệt là Vô địch U-21 năm 2021.

Ngoài giải thưởng tập thể, nhiều cầu thủ cũng tạo dấu ấn cá nhân, được tham gia đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam, góp phần mang vinh quang cho bóng đá nước nhà như: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường,…

CAO TƯỜNG