Đội tuyển Bangladesh chốt ngày sang Việt Nam

“Quân xanh” của đội tuyển Việt Nam vào tối 26-3 là Bangladesh đã chốt ngày sang Việt Nam. Đội bóng đến từ khu vực Nam Á này đưa sang lực lượng mạnh nhất và xem trận đấu với Việt Nam là rất quan trọng để chuẩn bị cho trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Singapore.

Đội tuyển Bangladesh sẽ sang Hà Nội vào ngày 21-3.
Đội tuyển Bangladesh sẽ sang Hà Nội vào ngày 21-3.

Theo thông báo từ LĐBĐ Bangladesh, đội tuyển Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21-3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu quốc tế FIFA Days gặp đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Hàng Đẫy. Việc chủ động sang sớm cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao của đội khách, nhằm làm quen tốt nhất với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như môi trường thi đấu tại Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển Bangladesh đã hội quân trở lại từ ngày 16-3 để bắt đầu quá trình chuẩn bị. Dù HLV trưởng Javier Penato chưa công bố danh sách chính thức sang Việt Nam, nhưng bản danh sách sơ bộ đã hé lộ nhiều gương mặt đáng chú ý. Trong đó, có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch, hứa hẹn mang đến diện mạo giàu sức cạnh tranh cho “Những con hổ Bengal”.

Theo hành trình bay, đội tuyển Bangladesh sẽ quá cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc) trước khi bay tiếp sang Hà Nội.

Về phía đội tuyển Việt Nam, trận đấu với Bangladesh được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31-3 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Do đó, màn so tài tại Hàng Đẫy không chỉ mang ý nghĩa giao hữu, mà còn là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và thử nghiệm các phương án chiến thuật.

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách cho cuộc đối đầu cùng Bangladesh với nhiều gương mặt đáng chú ý như Xuân Son, Hoàng Hên, Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Vinh…

ĐOÀN NHẬT

