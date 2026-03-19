Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm trước Malaysia

Vào ngày 21-3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức đi vào tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu vào dịp FIFA Days. Đội sẽ thi đấu hai trận gặp Bangladesh (26-3, giao hữu) và Malaysia (31-3, vòng loại Asian Cup 2027). Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ở cả hai trận đấu này.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định VFF đặt mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam là thắng Malaysia vào ngày 31-3 tới đây. Ảnh: VFF

Trao đổi cùng báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Anh Tú, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng, sau rất nhiều thời gian, cuối cùng thì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng ra phán quyết về vấn đề này. Từ kết quả trên, đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé tham dự Asian Cup 2027, nhưng VFF vẫn đặt mục tiêu là thắng đội tuyển Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường”.

Thực tế thì trong những lần gặp nhau trước đó, đội tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam đều giành những kết quả có lợi khi so tài cùng Malaysia. Chỉ 1 lần gần nhất đội tuyển Malaysia thắng 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi năm ngoái, nhưng sau đó đã bị FIFA “tuýt còi” vì sai phạm trong nhập tịch đến 7 cầu thủ. Lần gặp gỡ sắp tới, đội tuyển Malaysia chuẩn bị dàn lực lượng hùng hậu, cũng có một loạt cầu thủ nhập tịch và phía VFF cùng HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng để giành nốt 3 điểm còn lại ở vòng loại.

Văn Vĩ và Quang Vinh cùng có tên ở danh sách chuẩn bị cho trận lượt về gặp Malaysia. Ảnh; HỒ HẢI HOÀNG

“Trong danh sách tuyển tập trung lần này vừa được công bố, trừ một số cầu thủ bị chấn thương hoặc đang bị cấm thi đấu do thẻ phạt, chúng ta thấy lực lượng đội tuyển lần này khá mạnh. Có một số cầu thủ nhập tịch đang thi đấu rất tốt ở V-League và luôn khát khao cống hiến khi ra sân. Đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 21-3-2026. Ngày 26-3 đội sẽ có một trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia”, ông Trần Anh Tú nói.

Bên cạnh đó, câu chuyện mang tính thời sự không kém từ thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua, hẳn sẽ làm cho VFF sớm lên kế hoạch chuẩn bị lại ngay từ lúc này từ HLV trưởng cho đến lực lượng. Khi dàn cầu thủ trẻ vẫn khá ít để chọn lựa bổ sung thì tương tự như đội tuyển nam, nguồn lực cầu thủ Việt kiều cũng cần tính đến như CLB nữ TPHCM đã rất thành công ở đấu trường CLB châu Á.

Về việc này, ông Trần Anh Tú chia sẻ: “Thời gian qua VFF luôn mong muốn có thêm nhiều nguồn lực cho các đội tuyển, trong đó có đội tuyển nữ quốc gia. Việc có thêm các cầu thủ nữ Việt kiều về thử sức và thi đấu cho bóng đá Việt Nam sẽ luôn được Liên đoàn hoan nghênh”.

QUỐC CƯỜNG