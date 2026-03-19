Hậu vệ đội tuyển U19 Việt Nam chọn Quế Ngọc Hải làm mục tiêu để phấn đấu

Đội tuyển U19 Việt Nam hiện đang tập trung chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp đến. Chia sẻ cùng truyền thông mới đây, hậu vệ Hoàng Minh Hợi đã nêu những mục tiêu của mình trong thời gian tới, đồng thời tiết lộ về việc chọn đàn anh đồng hương Quế Ngọc Hải làm mục tiêu phấn đấu.

Hậu vệ Hoàng Minh Hợi.

Điều thú vị ở trung vệ có phong cách thi đấu hiện đại này là từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U19 quốc gia 2026 với 4 bàn thắng, Hoàng Minh Hợi cho rằng thành tích cá nhân của mình không thể tách rời đóng góp của tập thể. “Ở vị trí trung vệ, em nghĩ là vì phù hợp với bản thân. Còn việc ghi bàn thì không phải chỉ riêng mình em, mà nhờ có những đồng đội tuyệt vời hỗ trợ thì em mới có được những bàn thắng đó”, Minh Hợi chia sẻ.

Sau một năm 2025 thi đấu ấn tượng, cầu thủ sinh năm 2007 thừa nhận việc được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. “Điều đó tạo thêm động lực để em phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa, bởi khi lên tuyển, sự cạnh tranh ở vị trí của mình rất quyết liệt”, Minh Hợi nói.

Chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, Hoàng Minh Hợi cho biết luôn lấy trung vệ Quế Ngọc Hải làm mục tiêu phấn đấu. “Em muốn cố gắng để có thể đạt được trình độ như anh Quế Ngọc Hải. Em rất thích chất thủ lĩnh và những đường chuyền của anh ấy”, cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An bày tỏ.

Thầy trò đội tuyển U19 Việt Nam trên sân tập ngày 18-3.

Trong môi trường đào tạo của đội bóng xứ Nghệ cũng như khi lên tuyển, Minh Hợi cho biết đã học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh, không chỉ về chuyên môn mà còn ở ý thức sinh hoạt và thái độ. “Các anh luôn nhắc nhở phải lễ phép, giữ đạo đức và cố gắng nhiều hơn nữa, đồng thời lắng nghe Ban huấn luyện để hoàn thiện bản thân”, Minh Hợi chia sẻ thêm.

Trước áp lực cạnh tranh và kế hoạch sàng lọc lực lượng của Ban huấn luyện, Minh Hợi thẳng thắn thừa nhận có những lo lắng nhất định. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để khẳng định năng lực. “Cạnh tranh thì chắc chắn có áp lực, nhưng em tin mình sẽ làm được và cố gắng để có thể tiếp tục ở lại đội”, cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam nhấn mạnh.

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 1–2 buổi mỗi ngày. Sau khoảng một tuần, Ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, đồng thời có thể bổ sung thêm nhân sự mới nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh nội bộ, hướng tới xây dựng đội hình tối ưu cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.

Tin liên quan Antonio Moric tạm chia tay U19 Việt Nam, sẽ khoác áo đội tuyển U23

LÊ ANH