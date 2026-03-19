Tuyết Ngân lập cú đúp trong trận nữ TPHCM thắng U20 nữ Việt Nam 2-1

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hiện đang tập huấn tại TPHCM nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2026 tại Thái Lan. Chiều 19-3, đội đã có trận tập huấn với đội nữ TPHCM I và thua với tỷ số 1-2.

Đội U20 nữ Việt Nam chuẩn bị chu đáo trước thềm giải châu Á 2026.

Các cầu thủ trẻ U20 nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút 23, cầu thủ số 25 Nguyễn Thị Quý lập công sau tình huống tấn công bên cánh trái. Hàng thủ đối phương phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội để cầu thủ này dứt điểm chính xác, đưa U20 nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Ở bên kia sân, đội TPHCM dù không đưa ra lực lượng mạnh nhất nhưng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn đã nhanh chóng có câu trả lời. Phút 37, Nguyễn Thị Tuyết Ngân ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra sôi nổi. Phút 68, Tuyết Ngân tận dụng sai lầm từ đường chuyền về thiếu chính xác của tuyến giữa U20 nữ Việt Nam, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB nữ TPHCM I.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam để thua 1-2 trước CLB nữ TPHCM I. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ còn hai trận đấu tập nữa tại TPHCM trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026, diễn ra từ ngày 1-4.

LÊ ANH