Giám đốc điều hành tuyển Malaysia tôn trọng quyết định bị trừ 6 điểm

Ông Rob Friend, Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, tôn trọng quyết định bị trừ 6 điểm từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng thời cho biết liên đoàn nước này (FAM) đang cân nhắc các bước pháp lý tiếp theo sau án phạt khiến toàn đội hết cơ hội đoạt vé dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia, qua đó đoạt vé dự Asian Cup 2027. ẢNH: ANH KHOA

“Chúng tôi ghi nhận quyết định từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC ban hành liên quan đến việc bị trừ điểm. Chúng tôi tôn trọng các quy trình quản lý của giải đấu. Đồng thời, vấn đề này hiện đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý phù hợp”, ông Rob Friend chia sẻ vào sáng 19-3 (giờ địa phương).

Theo ông Friend, trong bối cảnh khó khăn, ưu tiên hàng đầu của đội tuyển Malaysia vẫn là ổn định nội bộ và chuẩn bị chuyên môn cho trận đấu gặp đội chủ nhà Việt Nam, thuộc lượt trận cuối cùng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

“Trong suốt thời gian này, chúng tôi ưu tiên việc hỗ trợ các cầu thủ và ban huấn luyện, đồng thời đảm bảo họ ở trong trạng thái tốt nhất để đại diện cho Malaysia với sự chuyên nghiệp, đoàn kết và niềm tự hào. Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam. Toàn đội sẽ thi đấu với niềm tin, sự kiên cường và kỷ luật như đã thể hiện trong suốt năm 2025”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 17-3, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC ra quyết định xử thua Malaysia 0-3 trong hai trận thắng khi gặp Nepal (ngày 25-3-2025) và Việt Nam (10-6-2025), thuộc hai lượt đầu bảng F.

Ông Rob Friend, Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia. ẢNH: FAM

Án phạt được đưa ra sau khi FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao và AFC xác định Malaysia vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Ngoài việc bị xử thua, Hiệp hội Bóng đá Malaysia còn bị phạt 50.000 USD và đã gửi yêu cầu chính thức tới AFC để đề nghị làm rõ các chi tiết liên quan đến quyết định kỷ luật.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ kết luận hồi tháng 9-2025 của Ủy ban Kỷ luật FIFA, khi cơ quan này xác định Malaysia sử dụng giấy tờ giả trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ, gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Tất cả đều đã góp mặt trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam.

Quyết định trừ 6 điểm khiến cục diện bảng F thay đổi hoàn toàn. Malaysia từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm tụt xuống còn 9 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm từ trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15 và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.

Với khoảng cách 6 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn một lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành tấm vé duy nhất dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận lượt về giữa hai đội, dự kiến diễn ra ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), vì thế chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục về mặt điểm số.

HỮU THÀNH