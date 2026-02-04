Nam Định – Johor Darul Ta’rim (19g30, ngày 5-2): Tranh chấp ngôi đầu

Cục diện ở bảng B tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 đã sớm ngã ngũ trước lượt đấu cuối vào ngày 5-2 khi hai vị trí đầu bảng đã được xác định. Cuộc chạm trán giữa Nam Định và Johor Darul Ta’rim không chỉ tranh ngôi đầu bảng mà còn giúp Nam Định kỳ vọng lấy lại thăng bằng khi họ vẫn chưa có được sự ổn định tại V-League mùa này.

Xuân Son và các đồng đội sẽ gặp nhiều thách thức từ Johor Darul Ta’rim với thực lực rất mạnh. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Trái ngược với những thể hiện tại đấu trường Đông Nam Á mà Nam Định đang thắng như… chẻ tre 4 trận liên tiếp để sớm lấy suất vào vòng đấu loại trực tiếp, đội bóng thành Nam vẫn còn khá trầy trật ở V-League 2025-2026. Hiện tại, đội bóng này đang đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng V-League, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 4 điểm. Con số khá mong manh và cũng khá bất ngờ với đoàn quân của HLV Mauro vốn có lục lượng khá chất.

Gần nhất, Nam Định để Thanh Hóa cầm hòa ở vòng 12 V-League, kết quả đã làm cho Nam Định tiếp tục bị ghìm chân ở nửa sau trên bảng xếp hạng và họ rất cần kết quả tốt trước Johor Darul Ta’rim lấy lại tinh thần trước khi trở lại với đấu trường trong nước.

Ở lượt cuối vòng đấu bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, Nam Định sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Johor Darul Ta’rim, một trong những CLB có thành tích tốt nhất tại Malaysia. Hiện tại, Johor Darul Ta’rim chỉ thua Nam Định 2 điểm nên họ rất cần một chiến thắng để giành ngôi đầu.

Chỉ cần hòa tước Johor Darul Ta’rim, Nam Định sẽ giành ngôi đầu bảng.

Điểm nhấn trong trận này sẽ là các cầu thủ nhập tịch của đội khách, trong đó có 3 cầu thủ được trở lại sân cỏ sau khi CAS tạm gỡ bỏ lệnh cấm. Đó là João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Họ là 3/7 cầu thủ vốn đã bị FIFA kỷ luật do những sai phạm thủ tục nhập tịch ở cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Cả 3 cầu thủ trên vốn đã ra sân ở trận mới đây cũng tại Cúp C1 Đông Nam Á qua trận thắng 3-0 trước Shan United.

Với thực lực của đội khách, khó khăn cho Nam Định là rất thực nếu Johor Darul Ta’rim sử dụng đội hình theo công thức 6 cầu thủ nước ngoài + Cầu thủ nhập tịch. Vì thế, Xuân Son và các đồng đội sẽ gặp nhiều thử thách ở cuộc so tài này.

QUỐC CƯỜNG