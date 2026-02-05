VFF và Công ty VPF gặp gỡ báo chí nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong hai ngày 4 và 5-2-2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lần lượt tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông khu vực phía Bắc và phía Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tổng Giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ cùng giới truyền thông phía Nam tại buổi gặp mặt.

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của VFF và VPF nhằm gửi lời tri ân sâu sắc đến giới truyền thông cả nước, đặc biệt là các cơ quan báo chí, đã luôn đồng hành, đưa tin và cổ vũ tích cực cho bóng đá Việt Nam cũng như các giải đấu trong nước trong suốt năm qua. Buổi gặp mặt tại TPHCM vào sáng 5-1 có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc VPF.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đại diện hai đơn vị nhìn lại một năm 2025 đầy thành công của bóng đá Việt Nam. Những dấu ấn nổi bật bao gồm chức vô địch ASEAN Cup 2024 của Đội tuyển Quốc gia, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026, Huy chương Vàng bóng đá nam và futsal nữ tại SEA Games 33, cùng thành tích mới nhất là tấm Huy chương Đồng tại giải U23 châu Á 2026.

Tiếp nối đà phát triển đó, năm 2026 được dự báo là một năm bận rộn và hấp dẫn với hàng loạt sự kiện trọng tâm như: VCK bóng đá nữ châu Á 2026 (tháng 3), VCK U17 châu Á, VCK U20 nữ châu Á…

Lãnh đạo VFF và Công ty VPF chụp hình lưu niệm cùng các phóng viên, Biên tập viên phía Nam tại buổi gặp mặt sáng 5-1.

Ở trong nước, các giải đấu cũng đang diễn ra sôi động. Theo đó, V-League 2025-2026 dự kiến sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 6, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng hai tuần. Mùa giải V-League 2026-2027 dự kiến sẽ khởi tranh từ khoảng ngày 30-8. Để chuẩn bị tốt nhất, trong tháng 3 này, VPF sẽ tổ chức hội thảo với các Câu lạc bộ nhằm xây dựng kế hoạch và lịch thi đấu chi tiết cho mùa giải mới.

Nhân dịp năm mới, các lãnh đạo đã gửi lời cảm ơn chân thành và chúc các nhà báo, phóng viên một năm Bính Ngọ dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao nước nhà.

CAO TƯỜNG