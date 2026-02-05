Bóng đá trong nước

VFF và Công ty VPF gặp gỡ báo chí nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

SGGPO

Trong hai ngày 4 và 5-2-2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lần lượt tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông khu vực phía Bắc và phía Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tổng Giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ cùng giới truyền thông phía Nam tại buổi gặp mặt.
Tổng Giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ cùng giới truyền thông phía Nam tại buổi gặp mặt.

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của VFF và VPF nhằm gửi lời tri ân sâu sắc đến giới truyền thông cả nước, đặc biệt là các cơ quan báo chí, đã luôn đồng hành, đưa tin và cổ vũ tích cực cho bóng đá Việt Nam cũng như các giải đấu trong nước trong suốt năm qua. Buổi gặp mặt tại TPHCM vào sáng 5-1 có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc VPF.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đại diện hai đơn vị nhìn lại một năm 2025 đầy thành công của bóng đá Việt Nam. Những dấu ấn nổi bật bao gồm chức vô địch ASEAN Cup 2024 của Đội tuyển Quốc gia, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026, Huy chương Vàng bóng đá nam và futsal nữ tại SEA Games 33, cùng thành tích mới nhất là tấm Huy chương Đồng tại giải U23 châu Á 2026.

Tiếp nối đà phát triển đó, năm 2026 được dự báo là một năm bận rộn và hấp dẫn với hàng loạt sự kiện trọng tâm như: VCK bóng đá nữ châu Á 2026 (tháng 3), VCK U17 châu Á, VCK U20 nữ châu Á…

Hệ-Thống-1536x784.jpg
Lãnh đạo VFF và Công ty VPF chụp hình lưu niệm cùng các phóng viên, Biên tập viên phía Nam tại buổi gặp mặt sáng 5-1.

Ở trong nước, các giải đấu cũng đang diễn ra sôi động. Theo đó, V-League 2025-2026 dự kiến sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 6, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng hai tuần. Mùa giải V-League 2026-2027 dự kiến sẽ khởi tranh từ khoảng ngày 30-8. Để chuẩn bị tốt nhất, trong tháng 3 này, VPF sẽ tổ chức hội thảo với các Câu lạc bộ nhằm xây dựng kế hoạch và lịch thi đấu chi tiết cho mùa giải mới.

Nhân dịp năm mới, các lãnh đạo đã gửi lời cảm ơn chân thành và chúc các nhà báo, phóng viên một năm Bính Ngọ dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao nước nhà.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Nguyễn Xuân Vũ VCK U20 nữ châu Á VPF Nguyễn Minh Ngọc VCK U17 châu Á V-League 2025-2026 U23 Đông Nam Á 2025 Giải U23 châu Á 2026 Tháng 3 VCK U23 châu Á 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn