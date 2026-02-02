Cột mốc mới ở công tác giảng dạy HLV thủ môn Việt Nam

Lần đầu tiên khóa học HLV thủ môn chứng chỉ “C” AFC/VFF do hai giảng viên Việt Nam trực tiếp đứng lớp, được khai giảng vào ngày 2-2 tại Hải Phòng. Khóa học do LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp với CLB Hải Phòng và LĐBĐ Hải Phòng tổ chức, diễn ra từ ngày 2-2 đến 8-2-2026.

HLV Nguyễn Thế Anh (bìa trái) và Đặng Đình Đức (bìa phải) trực tiếp đứng lớp tại khóa học lần này.

Khóa học lần này có 2 giảng viên Việt Nam trực tiếp đứng lớp là ông Nguyễn Thế Anh (Giảng viên) và ông Đặng Đình Đức (Trợ giảng). Đây cũng là khóa học đầu tiên do đội ngũ giảng viên Việt Nam hoàn toàn làm chủ công tác giảng dạy, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng, chuẩn hóa hệ thống đào tạo HLV thủ môn của bóng đá Việt Nam theo tiêu chuẩn AFC.

Để có thể đảm nhiệm khóa học lần này, đội ngũ giảng viên Việt Nam đã trải qua quá trình đào tạo bài bản, trong đó nổi bật là việc tham gia khóa HLV thủ môn chứng chỉ “A” đầu tiên và khóa học giảng viên thủ môn trong năm 2023. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chương trình giảng dạy cũng nhận được sự định hướng và hỗ trợ chuyên môn từ giảng viên Kato Yoshio – chuyên gia thủ môn FIFA/AFC/JFA giàu kinh nghiệm, từng tham gia hơn 50 khóa học do FIFA/AFC bổ nhiệm, đồng thời là người đồng sáng lập dự án thủ môn Nhật Bản và từng tham gia thi đấu, huấn luyện thủ môn Nhật Bản tại FIFA World Cup.

Trước khi khóa học diễn ra, nhóm giảng viên thủ môn Việt Nam gồm Nguyễn Thế Anh, Châu Trí Cường, Trần Minh Quang và Đặng Đình Đức đã chủ động thảo luận, chia sẻ, chuẩn bị giáo án và các clip phân tích chuyên môn phục vụ nội dung giảng dạy. Trong quá trình chuẩn bị, giảng viên Kato Yoshio cũng thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật các nội dung chuyên môn để đội ngũ giảng viên Việt Nam tham khảo và tiếp tục hoàn thiện chương trình theo chuẩn AFC.

Ban tổ chức và các học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

Thay mặt đội ngũ giảng viên, giảng viên Nguyễn Thế Anh bày tỏ mong muốn các học viên không chỉ hoàn thành chương trình để nhận chứng chỉ mà còn tiếp tục đồng hành, đóng góp vào việc xây dựng hệ thống đào tạo HLV thủ môn trong tương lai: “Chúng tôi cần thêm các HLV thủ môn để cùng xây dựng chương trình và phát triển lực lượng kế cận, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo và huấn luyện thủ môn cho bóng đá Việt Nam”.

Khóa học HLV thủ môn chứng chỉ “C” AFC/VFF tại Hải Phòng là bước đi có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nỗ lực của VFF trong việc chuẩn hóa công tác đào tạo HLV, từng bước làm chủ chương trình đào tạo HLV thủ môn được AFC công nhận, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững bóng đá Việt Nam.

CAO TƯỜNG