Chủ tịch VFF trao Giải thưởng Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 cho Đình Bắc

Trước trận “chung kết lượt đi” V-League 2025-2026 giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình vào tối 1-2, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã nhận Giải thưởng Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao Giải Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 cho Nguyễn Đình Bắc.

Sở dĩ Giải thưởng này đến nay mới được chính thức trao cho tiền đạo trẻ thuộc biên chế CLB CAHN là do trận cuối cùng và lễ bế mạc VCK U23 châu Á 2026, đội U23 Việt Nam đã về nước vào buổi sáng cùng ngày. Thế nên Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhận thay Đình Bắc.

Tại Giải vô địch U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Giải với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo thành bàn thắng.

Tổng Giám đốc Công ty VPF, ông Nguyễn Minh Ngọc trao thưởng cho Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quốc Việt.

Cũng tại trận đấu, BTC giải LPBank V-League 2025-2026 đã tiến hành trao các giải thưởng tháng 11 (tính từ vòng 6 đến vòng 11 và trận đấu bù vòng 4) gồm:

– CLB xuất sắc nhất tháng: CLB bóng đá Công an Hà Nội;

– HLV xuất sắc nhất tháng: HLV Polking Alexandre – HLV Trưởng CLB bóng đá Công an Hà Nội;

– Cầu thủ xuất sắc nhất tháng: Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (Số 28 CLB bóng đá Ninh Bình);

– Cầu thủ ghi Bàn thắng đẹp nhất tháng: Cầu thủ Nguyễn Quốc Việt (Số 99 – CLB bóng đá Ninh Bình với bàn thắng phút 80 tại trận đấu vòng 7 giữa CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình, ngày 18-10-2025).

QUỐC CƯỜNG