Phong Phú Hà Nam sớm vô địch tại giải nữ U19 Quốc gia 2026

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) sớm vô địch sau chiến thắng 2-1 trước Thái Nguyên T&T.

Chỉ cần 1 điểm là chắc chắn có danh hiệu vô địch nhưng là trận đấu cuối cùng của mình tại giải, Phong Phú Hà Nam đã tung vào sân đội mạnh nhất trong trận đấu gặp Thái Nguyên T&T ở lượt đấu thứ 9. Ngay từ đầu trận, đoàn quân của HLV Trần Lệ Thủy đã sớm có bàn thắng dẫn trước từ pha dứt điểm của Ngân Thị Thanh Hiếu sau đường chuyền của Lê Hồng Yêu.

Thái Nguyên T&T vùng lên tấn công mạnh mẽ sau bàn thua nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của Phong Phú Hà Nam. Thực tế, đội bóng xứ chè không tận dụng tốt những cơ hội mình tạo ra. May mắn thay, khoảnh khắc tỏa sáng của Đèo Ky Chun xuất hiện đúng lúc. Phút 36, tiền đạo này thoát xuống rất hay sau đường chọc khe của đồng đội, cô tung cú sút chéo góc hiểm hóc quân bình tỉ số 1-1 cho Thái Nguyên T&T. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, hai đội không ghi thêm được bàn thắng và rời sân với kết quả hòa.

TPHCM chắc chắn giành vị trí Á quân sau chiến thắng 3-0 trước Than KSVN và tạo khoảng cách 5 điểm với đội đứng thứ ba là Thái Nguyên T&T trước lượt trận cuối.

Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam một lần nữa chủ động chơi tấn công. Các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ. Sự xuất hiện của Y Za Lương với nền tảng thể lực vượt trội giúp Phong Phú Hà Nam thắng thế trong các pha tranh chấp bóng. Nhưng cũng phải chờ đến thời điểm cuối trận đấu, họ mới có được điều mình cần. Phút 83, từ đường chuyền tinh tế của Y Za Lương, Lưu Hoàng Vân dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho Phong Phú Hà Nam. Với 20 điểm sau 8 trận đấu, Phong Phú Hà Nam chính thức lên ngôi vô địch của giải với thành tích bất bại.

Ở trận đấu muộn lúc 18 giờ cùng ngày, TPHCN dễ dàng đánh bại Than KSVN với tỷ số 3-0, qua đó tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng, cũng chắc chắn danh hiệu Á quân tại giải trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra, vào ngày 7-2 tới trên SVĐ Hà Nam.

LÊ ANH