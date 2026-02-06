Ninh Bình và cơ hội giành lại ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ Tết

Các cầu thủ Ninh Bình đang có cơ hội trở lại vị trí đầu bảng khi họ về sân nhà tiếp đón HA.GL ở vòng 13 vào ngày 7-2. Đây cũng là trận đấu mà đội chủ nhà sẽ vắng mặt HLV Albadajelo do bị kỷ luật từ trận đấu ở vòng 12 gặp CAHN.

Hoàng Đức cùng các đồng đội hướng mục tiêu giành 3 điểm trong cuộc so tài cùng HA.GL. Ảnh: VPF

Điểm nhấn của cuộc so tài này là màn gặp lại giữa những người quen cũ khi nhiều cầu thủ của Ninh Bình vốn trưởng thành từ HA.GL, có thể kể đến những cái tên Dụng Quang Vinh, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Quốc Việt… Trong số các cựu cầu thủ của HA.GL còn có Dụng Quang Nho, nhưng cầu thủ này sẽ cùng HLV Albadajelo lên khán đài ở trận này do án kỷ luật treo giò bởi lãnh thẻ đỏ ở trận đấu trước.

Có nhiều yếu tố thuận lợi để đặt cửa thắng vào Ninh Bình trong cuộc đối đầu này khi họ nhỉnh hơn cả về lực lượng, phong độ cùng yếu tố sân nhà. Trận đấu gần nhất Ninh Bình để thua CAHN 2-3 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12, đó là trận đấu đầy cống hiến của Hoàng Đức và các đồng đội. Với dàn cầu thủ kỳ cựu, Ninh Bình đủ sức để trở lại với mạch trận chiến thắng. Thậm chí hàng công của họ còn mạnh hơn khi có sự xuất hiện của tiền đạo Fred Friday, cựu cầu thủ Hải Phòng, cầu thủ đang có 7 bàn thắng từ đầu mùa.

HA.GL đang lên tinh thần sau trận thắng Đà Nẵng ở vòng 12.

Nếu thắng trận này, Ninh Bình sẽ trở lại với vị trí đầu bảng trước kỳ nghỉ Tết do đội đội đầu bảng Công an Hà Nội xin lùi trận đấu giữa họ gặp Đà Nẵng sang ngày 22-3. Ở bên kia sân, HA.GL đang lên tinh thần sau khi thắng Đà Nẵng 1-0 ở vòng 12 và đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nhưng thực lực của HA.GL vẫn còn nhiều hạn chế so với đội chủ nhà khi kém hơn về chất lượng đội hình.

Lực lượng với nhiều cầu thủ trẻ, nhưng tinh thần đang hưng phấn từ trận thắng Đà Nẵng mới đây, đội bóng phố núi có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để chờ cơ hội “ra đòn” phản công khi đối phương dâng cao. Đây sẽ là trận đấu vất vả dành cho thủ môn Trung Kiên và hậu vệ Jairo trước dàn công hùng hậu của đội chủ nhà với Lê Phát, Gustavo Henrique, Quốc Việt, Hoàng Đức…

Dự đoán: 2-0

CAO TƯỜNG