Thanh Nhã đánh giá thận trọng về đội tuyển nữ Trung Quốc

Tối 9-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi làm quen sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến (Trung Quốc), địa điểm sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc vào lúc 18 giờ ngày 10-2.

Các cầu thủ đi bộ làm quen sân sẽ so tài cùng đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 10-2.

Do để bảo dưỡng mặt sân trước trận đấu nên các cầu thủ chỉ đi bộ làm quen sân, không tập luyện.

Trước đó, toàn đội có buổi tập lúc 18 giờ 30 (giờ địa phương) nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết và khung giờ thi đấu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các cầu thủ có trạng thái tốt nhất trước trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 10-3 (giờ Việt Nam).

Chia sẻ sau buổi làm quen sân, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết điều kiện sân bãi tại Thâm Quyến khá tốt, tạo thuận lợi cho lối chơi của hai đội. “Sân thi đấu rất tốt. Từ khi ở Việt Nam, đội tuyển đã tập trung rèn chiến thuật và thể lực. Sang Trung Quốc, toàn đội tiếp tục tập đối kháng, nâng cao sự nhanh nhẹn, bổ sung sức mạnh. Trận giao hữu với Trung Quốc là cơ hội để đội tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, Thanh Nhã chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài 2 trận với đội tuyển nữ Trung Quốc vào các ngày 10 và 13-2.

Thanh Nhã cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần cải thiện của bản thân và toàn đội. Theo cô, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cần tiếp tục hoàn thiện thể lực và khắc phục những hạn chế còn tồn tại để hướng tới mục tiêu dài hạn. “Trong thời gian tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đã nữ châu Á. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

Nhận định về đối thủ ở trận giao hữu ngày mai, Thanh Nhã cho rằng đội tuyển nữ Trung Quốc là tập thể có thể hình tốt, sở hữu trình độ kỹ chiến thuật cao. Vì vậy, toàn đội sẽ nỗ lực tối đa, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất trong trận đấu sắp tới.

ĐOÀN NHẬT