SLNA giành chiến thắng ‘sốc’ trên sân Hàng Đẫy

Tiếp tục thành công mà những đội cuối bảng PVF và HA.GL làm được khi giành chiến thắng trên sân khách ở các trận đấu sớm vòng 13 V-League 2025-2026, tối 8-2 đến lượt SLNA giành chiến thắng 4-1 trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Viettel.

Ngày bùng nổ của các ngoại binh đã giúp SLNA thắng lớn ngay trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 4-1. Ảnh: TRUNG TRẦN

Ở vào thế dựa chân tường, cần điểm số để thoát khỏi khu vực cuối bảng, SLNA đã tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công trước đội chủ nhà vốn có thực lực mạnh hơn. Dù lường trước sức trẻ và sự khó chịu của đội bóng xứ Nghệ, nhưng hàng thủ Viettel đã tỏ ra lúng túng ở phần đầu trận và sớm nhận bàn thua đầu tiên ngay vào phút thứ 3. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Bá Quyền đánh đầu chuyền vào trong cho Garcia đánh đầu nối ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Đội chủ nhà tăng tốc gây sức ép bên phần sân SLNA sau bàn thua, Paulinho đánh đầu tung lưới đội khách vào phút thứ 8, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã xác định thủ môn Văn Bình đã bị cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Viettel đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách. Ảnh: TRUNG TRẦN

Ở vào thời điểm thế trận diễn ra đôi công hấp dẫn, Viettel đã kịp có bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 20 từ cú dứt điểm trong vòng 16m50 của Lucao. Sức ép tiếp tục được Viettel duy trì, một lần nữa mành lưới khung thành đội khách lại rung lên ở phút 25, lần này Lucao đã ở thế việt vị khi đưa bóng vào lưới SLNA.

Các pha tấn công của Viettel dồn bóng nhiều cho Lucao nên không khó để giúp đội khách tập trung bọc lót giảm tầm hoạt động của chân sút này. Khi hệ thống phòng ngự ngày càng chắc chắn trước áp lực tấn công từ đội chủ nhà, SLNA đã một lần nữa được tưởng thưởng với bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 53 từ pha đá phạt 11m của Olaha.

SLNA giành chiến thắng cách biệt đầy bất ngờ ở vòng 13.

Sau bàn thắng, SLNA càng gia cố hàng thủ khi họ lùi thấp đội hình để tổ chức phòng ngự 2 lớp trước khung thành thủ môn Văn Bình nhằm bảo toàn chiến thắng. Phút 68, SLNA chỉ còn 10 người khi Văn Huy lãnh thẻ đỏ. Nhưng ở thế bất lợi về người, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu đầy quả cảm trong quãng thời gian còn lại và được tưởng thưởng với bàn thắng nâng tỷ số 3-1 vào phút 84 từ pha dứt điểm của Moore sau tình huống phản công nhanh.

Chưa dừng lại ở đó, SLNA còn khép lại “cơn mưa” bàn thắng trong chuyến làm khách ở vòng 13 với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 từ chấm phạt 11m của Olaha vào phút bù giờ. Trận thắng quý giá này giúp SLNA vươn lên vị trí thứ 9 với 13 điểm, để lại những nỗi lo trong cuộc đua trụ hạng ở lại phía sau trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

CAO TƯỜNG